趙少康：陸網軍介入藍黨魁選舉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨主席選舉昨天最後一場電視辯論，候選人郝龍斌（中）、鄭麗文（左）針對大陸網軍是否介選，激烈交鋒，張亞中（右）則要相關人承諾，若屬實要宣布退選。圖／記者余承翰攝影、中天提供
國民黨主席選舉昨天最後一場電視辯論，候選人郝龍斌（中）、鄭麗文（左）針對大陸網軍是否介選，激烈交鋒，張亞中（右）則要相關人承諾，若屬實要宣布退選。圖／記者余承翰攝影、中天提供

國民黨主席選舉黃金周末，境外網軍是否介入引發質疑。郝龍斌昨天表示，攻擊他的假訊息大部分不是來自台灣，羅智強表示，若確有其事，相關單位應追究責任，鄭麗文呼籲關心國民黨選舉的人都能自我克制，張亞中則點名，候選人若與此事有關，應退選、退黨。

中廣前董事長趙少康昨天表示，大量疑似來自中國大陸的YouTube頻道，散發攻擊郝龍斌甚至他的消息；黨主席選舉是國民黨家務事，卻引起大陸排山倒海的介入，希望大陸官方制止，如果大陸官方縱容就是介入，這已是國安問題，國安單位應調查。

媒體追問有無證據是候選人鄭麗文涉入？趙強調，他都沒講到鄭麗文，希望六位候選人同聲譴責。

郝龍斌表示，ＡＩ造假訊息介入這次選舉非常明顯，且針對的就是他。專業公司調查發現非常多假頻道、假帳號三周前才成立，需非常大的團隊、資金，誰處心積慮用假訊息攻擊他，怕他當選？唯一確定的是，「大部分不是來自台灣。」

郝龍斌在昨天電視辯論時詢問與會的候選人，對於網軍介選的看法。羅智強表示，對於任何抹黑、抹黃、抹紅的不實消息，他都嚴厲譴責，趙所言若確有其事，相關單位應追究背後責任，面對所有造謠、抹黑，他絕對反擊，提出該有的法律訴訟。

鄭麗文指出，網路言論在ＡＩ時代難判真假，必須要快速學習ＡＩ，但就如美國前總統柯林頓所言，管制網路言論就像把果凍釘在牆上。

鄭麗文表示，這場選舉從頭到尾都盼勿網內互打，呼籲候選人跟團隊、所有關心國民黨選舉的人都能自我克制，打一場超高水準的選舉。黨內選舉以和為貴，國民黨在選前是個團隊，選後仍舊是個團隊，這是所有黨員的期待。

張亞中表示，大家都知道郝龍斌點名的是誰，相關人回答非常優雅，優雅的身影就可以掩飾所有的邪惡嗎？他不是在聲援郝，是在聲援國民黨應有個乾乾淨淨的靈魂，希望此事查清楚，希望相關人做出承諾，「如果這件事情跟你有關，請你宣布退選，不適合擔任黨員。」張亞中會後受訪被問到究竟是指誰？他說，「我想毫無疑問的，指的就是鄭麗文女士。」

蔡志弘表示堅決反對假訊息， 在言論自由跟資訊的真實之間，當然要趕快改正，修法加重處罰，修正不合時宜的法令。要數位化黨部，成立打假資訊中心，對不實訊息即時匡正、澄清。

