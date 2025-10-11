快訊

獨／歌王揭「窮到愛犬吐黃水」超悲慘 開唱被退票遭欠8百萬債務

台中BMW男撞茶行釀1死1傷 警過失致死送辦、檢改毒駕致死聲押禁見

跟韓國瑜、江啟臣「饅頭論政」 郝龍斌：贏下2026、2028此生願已了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席選舉10月18日投票，候選人郝龍斌今晚在臉書貼出，他和立法院長韓國瑜、副院長江啟臣「饅頭論政」，他說知道自己是國民黨現在最需要的主席，如果不貢獻己力，會對不起自己。圖／取自郝龍斌臉書
國民黨主席選舉10月18日投票，候選人郝龍斌今晚在臉書貼出，他和立法院長韓國瑜、副院長江啟臣「饅頭論政」，他說知道自己是國民黨現在最需要的主席，如果不貢獻己力，會對不起自己。圖／取自郝龍斌臉書

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人郝龍斌今晚在臉書貼出，他和立法院韓國瑜、副院長江啟臣饅頭論政」，他說知道自己是國民黨現在最需要的主席，如果不貢獻己力，會對不起自己。

郝龍斌說，最近他全台跑透透，跟黨員座談，報告自己的參選理念與政見，也參加許多熱心從政同志幫他舉辦的造勢大會。忙碌的競選過程中，前往立法院跟韓國瑜、江啟臣一起「吃饅頭論政」，算是近期感到相對放鬆跟溫暖的一場聚會。

郝龍斌表示，大家可能不知道，他非常愛吃饅頭，對於喜歡的食物，可以連著幾個月每餐都吃，也不覺得膩，樸實的饅頭，就是其中之一。謝謝韓國瑜作東，準備了很有嚼勁的白饅頭、豆腐乳，還有鹹甜兩種豆漿，三人還用甜豆漿乾杯。

郝龍斌提到，他跟江啟臣則回憶起四年前一起競選主席的往事，雖然選戰偶有火花，但兩人絕對不用惡意攻擊，所以一直都是好朋友。在韓國瑜、江啟臣等兩位好友面前，他坦白真心話，知道自己是國民黨現在最需要的主席，如果不貢獻己力，會對不起自己。

郝龍斌強調，參選前他也跟太太說好，只要帶領黨取得2026、2028兩場選舉的勝利，他此生心願已了，餘生一定會用全心全意陪伴她，謝謝太太跟家人的諒解。

韓國瑜 饅頭 郝龍斌 江啟臣 國民黨 豆漿 立法院

延伸閱讀

國民黨主席選舉力挺郝龍斌 張麗善稱讚：他是穩定、中性的力量

影／中共介入國民黨選舉？ 郝龍斌：未劍指任何人

韓國瑜國慶演說遭綠圍剿 羅智強：戳破玻璃心

韓國瑜「3座隱形堰塞湖」 小草女神：狂賞民進黨3巴掌

相關新聞

國民黨主席選舉支持誰？6候選人競爭激烈 王金平、張麗善表態了

國民黨主席改選18日登場，6名候選人競爭激烈。立法院前院長王金平今受訪說，他持中立沒有支持誰，希望大家互相尊重、包容，以...

跟韓國瑜、江啟臣「饅頭論政」 郝龍斌：贏下2026、2028此生願已了

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人郝龍斌今晚在臉書貼出，他和立法院長韓國瑜、副院長江啟臣「饅頭論政」，他說知道自己是...

推動國共領導人見面？郝龍斌提對等尊嚴 鄭麗文指對話和解

國民黨主席選舉辯論最終場今天登場，對於是否推動國共領導人見面，候選人郝龍斌表示，在對等尊嚴及彼此釋出善意的前提下，非常願...

挺誰？6人渾身解數爭國民黨主席寶座 王金平吐答案

國民黨主席選舉將於18日投開票，前立法院長王金平今天說，6位候選人都非常優秀，他持中立立場，沒有支持誰，希望大家互相尊重...

國民黨主席選舉力挺郝龍斌 張麗善稱讚：他是穩定、中性的力量

國民黨主席選舉將在18日投票，雲林縣長張麗善下午出席「2025台灣的孝─百善孝為先活動」受訪時力挺台北市前市長郝龍斌，並...

國民黨如何幫台灣拚經濟？ 郝龍斌：打掉民進黨台獨、非核黨綱

國民黨主席選舉10月18日投票，中天新聞舉辦黨主席辯論。候選人鄭麗文在交叉詰問階段，問國民黨如何幫台灣拚經濟？候選人蔡志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。