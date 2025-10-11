跟韓國瑜、江啟臣「饅頭論政」 郝龍斌：贏下2026、2028此生願已了

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人郝龍斌今晚在臉書貼出，他和立法院長韓國瑜、副院長江啟臣「饅頭論政」，他說知道自己是國民黨現在最需要的主席，如果不貢獻己力，會對不起自己。

郝龍斌說，最近他全台跑透透，跟黨員座談，報告自己的參選理念與政見，也參加許多熱心從政同志幫他舉辦的造勢大會。忙碌的競選過程中，前往立法院跟韓國瑜、江啟臣一起「吃饅頭論政」，算是近期感到相對放鬆跟溫暖的一場聚會。

郝龍斌表示，大家可能不知道，他非常愛吃饅頭，對於喜歡的食物，可以連著幾個月每餐都吃，也不覺得膩，樸實的饅頭，就是其中之一。謝謝韓國瑜作東，準備了很有嚼勁的白饅頭、豆腐乳，還有鹹甜兩種豆漿，三人還用甜豆漿乾杯。

郝龍斌提到，他跟江啟臣則回憶起四年前一起競選主席的往事，雖然選戰偶有火花，但兩人絕對不用惡意攻擊，所以一直都是好朋友。在韓國瑜、江啟臣等兩位好友面前，他坦白真心話，知道自己是國民黨現在最需要的主席，如果不貢獻己力，會對不起自己。

郝龍斌強調，參選前他也跟太太說好，只要帶領黨取得2026、2028兩場選舉的勝利，他此生心願已了，餘生一定會用全心全意陪伴她，謝謝太太跟家人的諒解。