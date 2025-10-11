快訊

獨／歌王揭「窮到愛犬吐黃水」超悲慘 開唱被退票遭欠8百萬債務

台中BMW男撞茶行釀1死1傷 警過失致死送辦、檢改毒駕致死聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨主席選舉支持誰？6候選人競爭激烈 王金平、張麗善表態了

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
中華傳統文化弘揚孝道總會今天在凱道舉辦萬人孝親洗腳活動，立法院前院長王金平（左）邀請台北市長蔣萬安（中）與雲林縣長張麗善（右）共同響應。針對國民黨黨主席選舉，王、張二人也各自表態。記者許正宏／攝影
中華傳統文化弘揚孝道總會今天在凱道舉辦萬人孝親洗腳活動，立法院前院長王金平（左）邀請台北市長蔣萬安（中）與雲林縣長張麗善（右）共同響應。針對國民黨黨主席選舉，王、張二人也各自表態。記者許正宏／攝影

國民黨主席改選18日登場，6名候選人競爭激烈。立法院前院長王金平今受訪說，他持中立沒有支持誰，希望大家互相尊重、包容，以黨的發展為主，選出最好的領導人。不過候選人之一的卓伯源因未獲邀出席辯論，今也赴活動現場，並與王握手致意。

王金平今出席「台灣的孝—百善孝為先 為父母長輩洗腳暨反毒宣導」活動，會前受訪說，6位候選人都非常優秀，自己以中立態度看待黨內改選，不支持特定人選，一切以黨發展為主，希望候選人間能維持良性競爭、相互尊重，選出最能帶領國民黨前進的領導人

王金平也點站在他身邊的卓伯源說，比如卓具備完整的行政歷練、深厚學識及良好的個人條件，也是相當理想的候選人，對黨也是非常好的結局。

雲林縣長張麗善則表態支持郝龍斌，認為郝是穩定的中性力量，推薦由郝龍斌帶領國民黨往前衝、重返執政。

國民黨 王金平 卓伯源 張麗善 郝龍斌

延伸閱讀

挺誰？6人渾身解數爭國民黨主席寶座 王金平吐答案

國民黨主席選舉力挺郝龍斌 張麗善稱讚：他是穩定、中性的力量

國民黨如何幫台灣拚經濟？ 郝龍斌：打掉民進黨台獨、非核黨綱

影／中共介入國民黨選舉？ 郝龍斌：未劍指任何人

相關新聞

國民黨主席選舉支持誰？6候選人競爭激烈 王金平、張麗善表態了

國民黨主席改選18日登場，6名候選人競爭激烈。立法院前院長王金平今受訪說，他持中立沒有支持誰，希望大家互相尊重、包容，以...

跟韓國瑜、江啟臣「饅頭論政」 郝龍斌：贏下2026、2028此生願已了

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人郝龍斌今晚在臉書貼出，他和立法院長韓國瑜、副院長江啟臣「饅頭論政」，他說知道自己是...

推動國共領導人見面？郝龍斌提對等尊嚴 鄭麗文指對話和解

國民黨主席選舉辯論最終場今天登場，對於是否推動國共領導人見面，候選人郝龍斌表示，在對等尊嚴及彼此釋出善意的前提下，非常願...

挺誰？6人渾身解數爭國民黨主席寶座 王金平吐答案

國民黨主席選舉將於18日投開票，前立法院長王金平今天說，6位候選人都非常優秀，他持中立立場，沒有支持誰，希望大家互相尊重...

國民黨主席選舉力挺郝龍斌 張麗善稱讚：他是穩定、中性的力量

國民黨主席選舉將在18日投票，雲林縣長張麗善下午出席「2025台灣的孝─百善孝為先活動」受訪時力挺台北市前市長郝龍斌，並...

國民黨如何幫台灣拚經濟？ 郝龍斌：打掉民進黨台獨、非核黨綱

國民黨主席選舉10月18日投票，中天新聞舉辦黨主席辯論。候選人鄭麗文在交叉詰問階段，問國民黨如何幫台灣拚經濟？候選人蔡志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。