國民黨主席選舉支持誰？6候選人競爭激烈 王金平、張麗善表態了

國民黨主席改選18日登場，6名候選人競爭激烈。立法院前院長王金平今受訪說，他持中立沒有支持誰，希望大家互相尊重、包容，以黨的發展為主，選出最好的領導人。不過候選人之一的卓伯源因未獲邀出席辯論，今也赴活動現場，並與王握手致意。

王金平今出席「台灣的孝—百善孝為先 為父母長輩洗腳暨反毒宣導」活動，會前受訪說，6位候選人都非常優秀，自己以中立態度看待黨內改選，不支持特定人選，一切以黨發展為主，希望候選人間能維持良性競爭、相互尊重，選出最能帶領國民黨前進的領導人

王金平也點站在他身邊的卓伯源說，比如卓具備完整的行政歷練、深厚學識及良好的個人條件，也是相當理想的候選人，對黨也是非常好的結局。

雲林縣長張麗善則表態支持郝龍斌，認為郝是穩定的中性力量，推薦由郝龍斌帶領國民黨往前衝、重返執政。