推動國共領導人見面？郝龍斌提對等尊嚴 鄭麗文指對話和解

國民黨主席選舉辯論最終場今天登場，對於是否推動國共領導人見面，候選人郝龍斌表示，在對等尊嚴及彼此釋出善意的前提下，非常願意跟大陸領導人見面。鄭麗文說，推動國共和解是重要使命，若能跟對岸領導人見面溝通，當然是非常樂見。

候選人羅智強表示，若當選黨主席，會在憲法架構下，以九二共識為基礎，重啟兩岸對話交流合作，也希望再次讓中共領導人習近平跟國民黨主席會面。

國民黨主席選舉將於10月18日投票，包括前立委鄭麗文、國民黨立委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前國大代表蔡志弘及孫文學校總校長張亞中等6人完成登記參選。中天新聞今天下午舉辦最後一場「國民黨主席大辯論」，邀請張亞中、蔡志弘、羅智強、鄭麗文、郝龍斌等5人出席。

交叉詰問階段，蔡志弘提問，如果當選黨主席，是否會推動國共領導人的會晤。張亞中表示，國民黨可以在國共政治對話中跟北京尋找和平方案，作為未來2028年執政後，跟北京簽署和平協議的基礎；對於統一後政治制度的安排，未來依循的原則，是國民黨必須經由黨員通過，即使未來的總統候選人、也必須尊重黨員投票的結果。

郝龍斌說，他始終相信兩岸和平穩定，對台灣是最好的國防，但跟大陸交往須符合對等尊嚴原則，大陸要尊重中華民國存在的事實，且雙方都必須要釋出善意，才能夠促進兩岸交流，所以他主張「和中不舔共」。

郝龍斌指出，他過去以台北市長身分訪問大陸，曾親口告訴陸方，要尊重中華民國存在的事實，而共軍機艦繞台及環台軍演，對台灣並不友善，希望大陸能釋出善意。在這些善意的前提下，他非常願意跟大陸領導人見面溝通交流，促進兩岸和諧。

羅智強表示，如果當選黨主席，他會在憲法架構下，以九二共識為基礎，重啟兩岸對話交流合作，維護兩岸和平。如果可以，希望再次讓中共領導人習近平跟國民黨主席會面，共同討論兩岸未來該如何相互包容尊重，對等互惠，促進兩岸和平發展。

羅智強指出，他當選黨主席3個月內，將率領青年訪問團參訪大陸進行2次破冰，鼓勵兩岸交流並恢復兩岸交換學生。他認為，不管對大陸、美國，台灣都要友善交往，這才是最佳生存之道，不要讓台灣變成下一個烏克蘭。

鄭麗文表示，推動國共和解是她不斷強調的重要使命，國民黨主席要推動黨對黨層次的對話交流和解合作，在推動過程中，如果能跟對岸領導人見面溝通對話，當然是非常樂見；然而要推動兩岸和平，國民黨更重要的任務是必須凝聚台灣主流民意。

鄭麗文指出，國民黨目前是國會最大黨，也在過半數的地方縣市執政，希望國民黨不只代表國民黨員，而是要能凝聚台灣主流民意，認同國民黨推動兩岸和平的努力，只有真正代表民意，國民黨才有正當性，為兩岸和平作具體的推動工作。

對於北一女教師區桂芝透過影片提問，各候選人是否承諾重建課綱。郝龍斌表示，很少看到百年以上國家還有國家認同問題，其關鍵在課綱，現在很多人都以為國家叫台灣、不是中華民國，最大罪魁禍首就是民進黨，長期選擇性詮釋歷史，從教科書動手腳，課綱一定要改。

鄭麗文指出，課綱改革勢在必行，這是國民黨不能推卸且非常重要的任務使命，幾代年輕人因為錯誤的狹隘史觀，限縮了年輕人正確的認識，中華文化對於台灣學子應該是資產而非毒藥，所以課綱修改必須要做。

羅智強表示，課綱當然要改，目前的課綱摧毀了下一代的價值觀、中華文化，完全往台獨意識靠攏，至於怎麼改、就是要回到禮義廉恥。