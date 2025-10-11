挺誰？6人渾身解數爭國民黨主席寶座 王金平吐答案

國民黨主席選舉將於18日投開票，前立法院長王金平今天說，6位候選人都非常優秀，他持中立立場，沒有支持誰，希望大家互相尊重、包容，以黨的發展為主，選出最好的領導人。

國民黨主席候選人包含張亞中、蔡志弘、羅智強、郝龍斌、鄭麗文及卓伯源，將在18日進行選舉投開票。

王金平今天出席中華傳統文化弘揚孝道總會舉辦的「台灣的孝—百善孝為先 為父母長輩洗腳暨反毒宣導」活動，在出席同場活動的卓伯源陪同下接受媒體訪問。

王金平表示，此次黨主席選舉他沒有支持誰，是中立立場，希望大家互相尊重、包容，選出一位最好的領導人，以黨的發展為主。

王金平說，6位候選人都非常優秀，例如卓伯源條件良好，學識豐富，行政經歷也完善，各種表現都足以擔當黨的領導人，若能領導會是對黨非常好的結局。

隨後到場的雲林縣長張麗善受訪表示，認同每位候選人對國民黨的熱心、熱情，但仍必須選出一個學經歷豐富、各個層面都有足夠經驗的黨主席，所以她認為郝龍斌是穩定的中性力量，推薦由郝龍斌帶領國民黨往前衝、重返執政。