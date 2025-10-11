國民黨主席選舉力挺郝龍斌 張麗善稱讚：他是穩定、中性的力量

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
雲林縣長張麗善下午出席「2025台灣的孝─百善孝為先活動」。記者楊正海／攝影
國民黨主席選舉將在18日投票，雲林縣長張麗善下午出席「2025台灣的孝─百善孝為先活動」受訪時力挺台北市前市長郝龍斌，並稱讚郝龍斌是穩定、中性的力量，能讓國民黨在2026縣市長選舉得到好成績、2028重返執政。

張麗善指出，國民黨主席選舉在即，所有候選人都在爭取選票，也都有他們的思想以及目標，她也非常認同他們的熱心熱情，願意帶領中國國民黨走向重返執政的道路，但是這當中，必須要選擇一位學經歷都有豐富經驗的人，來領地方的政府，或是中央的立法委員。

張麗善說，郝龍斌是一個穩定、中性的力量，因為身為黨主席，就必須要方方面面都非常周詳，才能夠帶動國民黨往前衝，也能夠在2026縣市長選舉能夠突破重圍，得到好成績。另外，2028更是重返執政非常重要的靈魂人物，所以國民黨主席，她首先推薦郝龍斌前市長。

國民黨 郝龍斌 張麗善

