國民黨如何幫台灣拚經濟？ 郝龍斌：打掉民進黨台獨、非核黨綱

國民黨主席選舉10月18日投票，中天新聞舉辦黨主席辯論。候選人鄭麗文在交叉詰問階段，問國民黨如何幫台灣拚經濟？候選人蔡志弘說，他會爭取關稅不再疊加；候選人張亞中認為黨主席角色有限；候選人郝龍斌表示擔任黨主席「要把民進黨的非核家園、台獨黨綱打掉」；候選人羅智強表示，執政跟在野的工具不同，沒有執政，立法院就是最重要的舞台。

鄭麗文問國民黨如何替台灣拚經濟等。蔡志弘說，關稅、匯率是台灣經濟目前面臨的最大問題，他當選會很快解決能源問題，對國際經貿談判，爭取關稅不再疊加，匯率也要符合台灣利益。

張亞中說，經濟當然重要，但請勿「見樹不見林」，國民黨作為在野黨，要救台灣經濟，能做的非常有限，請立委在立法院保護中小企業，讓其稱到2028年國民黨執政，為兩岸創造和平，就會有很多國際企業願意到台灣來。國民黨主席角色有限，聽到很多華麗詞藻，無正面助益。

郝龍斌說，民進黨執政造成經濟的敗退，主要因為「仇中跪美」。兩岸和平穩定是台灣生存、經濟發展最關鍵因素。台灣要能生存、發展，仍回到他提出的「和中不舔共，親美不跪美」，「更重要的是我們要把台獨黨綱廢掉，把非核家園廢掉」，這是他當國民黨主席，積極要做的事情。他再次強調，「我們要把民進黨的非核家園、台獨黨綱打掉」，另外只有一個原則，讓台灣經濟好起來，下架民進黨，讓國民黨重新執政，這是唯一的解方。

羅智強說，苦民所苦，永遠和人民站在一起，執政跟在野的工具不同。沒有執政，立法院就是最重要的舞台。在野拚經濟，不是靠華麗的詞藻，而是靠一次又一次具體的行動，國民黨立院黨團承擔責任，用行動告訴大家，和人民站在一起。