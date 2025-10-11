共網軍疑介選 鄭麗文喊自制…張亞中：優雅回答者若有關請退選

國民黨主席選舉10月18日投票，中天新聞舉辦黨主席辯論，除候選人卓伯源外，另5位候選人均出席。候選人郝龍斌在交互詰問時提及網軍介選；候選人鄭麗文候選人呼籲候選人跟團隊都能自我克制。候選人張亞中則表示，大家都知道郝龍斌點名誰，相關人回答非常優雅，「如果這件事情跟你有關，請你宣布退選，不適合擔任黨員。」

資深媒體人趙少康今上午舉行記者會，表示大量疑似來自中國大陸的YouTube頻道，散發攻擊郝龍斌甚至他的消息。媒體追問有無證據是候選人鄭麗文涉入？趙強調，他都沒講到鄭麗文，希望6位候選人都應該出來同聲譴責這種現象。

郝龍斌今出席辯論會，會前受訪被問到所謂用網軍介入選舉，是否指鄭麗文？他表示他沒有指誰，這次選舉，AI製造假訊息介入選舉非常明顯，且針對的就是他。請專業公司查，發現非常多假頻道、假帳號都是3周前才成立，需要非常大的團隊、資金，到底誰有這樣的技術、資金、團隊，誰處心積慮用假訊息攻擊他，怕他當選？唯一確定的是，「大部分不是來自台灣」，目的是介入黨主席選舉，以國民黨員的程度、台灣人民的認知，假訊息不會得逞，希望相關單位能把此事查清。

在交互詰問階段，針對網軍介選，羅智強說，他對此都予以嚴厲譴責，若確有其事，相關單位應追究背後責任。對於囂張跋扈、抹黑抹黃的行徑，他展現國民黨該有的態度，就是一個字「告」，像民進黨立委邱議瑩打人耳光，用暴力欺負他，他告她並求償20萬。面對所有造謠、抹黑，他絕對反擊，提出該有的法律訴訟。

鄭麗文說，這場選舉從頭到尾都盼勿網內互打，呼籲候選人跟團隊、所有關心國民黨選舉的人都能自我克制，打一場超高水準的選舉。網路上的言論，在AI時代真假難辨，須快速學習跟適應AI的時代。美國前總統柯林頓曾說「要管制網路言論，好像要把果凍釘在牆上一樣」，過去的蔡英文政府想推「數位中介法」，假借國安之名箝制網路言論，所有媒體已幾乎綠化時，台灣言論市場不能夠再被國家機器清洗。

鄭麗文表示，數位中介法一定要保障在網路上的言論自由，同時也要平衡，保護個人隱私、尊嚴。希望黨內選舉以和為貴，國民黨在選前是個團隊，選後仍舊是個團隊，這是所有黨員的期待。

候選人蔡志弘表示堅決反對假訊息， 在言論自由跟資訊的真實之間，當然要趕快改正，修法加重處罰，修正不合時宜的法令。他認為要數位化黨部，成立打假資訊中心，對不實訊息即時匡正、澄清。

張亞中說，大家都知道郝龍斌點名的是誰，但相關人回答非常優雅，黨內同志遍體鱗傷，這是民主政治帶來的悲哀。看看AI內容都是在抹黑，沒有人敢承擔嗎？優雅的身影就可以掩飾所有的邪惡嗎？作為國民黨員，政策當然重要，但基本的人格跟道德是所有問題的基礎，他不是在聲援郝，是在聲援國民黨應有個乾乾淨淨的靈魂，希望此事查清楚，也希望相關的人能做出承諾，「如果這件事情跟你有關，請你宣布退選，不適合擔任黨員。」