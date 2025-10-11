出席鶯歌座談會 鄭麗文引用韓國瑜「3個堰塞湖」：為台灣拚經濟拚和平

國民黨主席參選人鄭麗文今天到新北鶯歌參加座談會，鄭麗文表示，如同立法院長韓國瑜提到，如今台灣遇到種種問題，大家要像鏟子英雄一樣剷除惡勢力，她也爭取黨員們支持，訴說自己拜訪多人聽取建議，參選黨主席就是希望為台灣拚和平、拚經濟。

鄭麗文提到昨天韓國瑜在國慶升旗典禮致詞內容，她說，韓國瑜講出來今天台灣遇到的種種問題，台灣現在有三個堰塞湖。第一個就是台海戰爭，第二個就是政黨惡鬥，鬥不完，到時只剩下仇恨、對立跟撕裂。我們已經空轉內耗太久太久了。第三個，那就是關稅海嘯，如今不知何去何從，台積電護國神山出走，台灣怎麼辦？

鄭麗文表示，韓國瑜提到台灣人就要像這次花蓮鏟子英雄一樣，要保護台灣，自己的國家自己救，把這些堰塞湖，這些隱憂困難都排除紓解掉，要繼續創造奇蹟，繼續捍衛民主跟自由，這也是國民黨的責任跟使命，每一個人都要化身為鏟子英雄，這就是台灣人的熱情善良，挺身而出，要一起鏟除惡勢力，要一起拚和平、拚經濟。

鄭麗文表示，當年國民黨創造經濟奇蹟，後來美國跟中華民國斷交，風雨飄搖的時刻。在國民黨的帶領底下，可以順利地民主和平轉型，這次她參選黨主席，就是希望能為台灣拚和平、拚經濟，她拜會行政院前院長陳沖、全國商業總會理事長許舒博，與前內政部長李鴻源等人聽取建議，台灣經濟前途光明，但是一旦發生戰爭，就什麼都沒有了。