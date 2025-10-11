快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨主席參選人鄭麗文今天到新北鶯歌參加座談會。記者江婉儀／攝影
國民黨主席參選人鄭麗文今天到新北鶯歌參加座談會，鄭麗文表示，如同立法院長韓國瑜提到，如今台灣遇到種種問題，大家要像鏟子英雄一樣剷除惡勢力，她也爭取黨員們支持，訴說自己拜訪多人聽取建議，參選黨主席就是希望為台灣拚和平、拚經濟。

鄭麗文提到昨天韓國瑜在國慶升旗典禮致詞內容，她說，韓國瑜講出來今天台灣遇到的種種問題，台灣現在有三個堰塞湖。第一個就是台海戰爭，第二個就是政黨惡鬥，鬥不完，到時只剩下仇恨、對立跟撕裂。我們已經空轉內耗太久太久了。第三個，那就是關稅海嘯，如今不知何去何從，台積電護國神山出走，台灣怎麼辦？

鄭麗文表示，韓國瑜提到台灣人就要像這次花蓮鏟子英雄一樣，要保護台灣，自己的國家自己救，把這些堰塞湖，這些隱憂困難都排除紓解掉，要繼續創造奇蹟，繼續捍衛民主跟自由，這也是國民黨的責任跟使命，每一個人都要化身為鏟子英雄，這就是台灣人的熱情善良，挺身而出，要一起鏟除惡勢力，要一起拚和平、拚經濟。

鄭麗文表示，當年國民黨創造經濟奇蹟，後來美國跟中華民國斷交，風雨飄搖的時刻。在國民黨的帶領底下，可以順利地民主和平轉型，這次她參選黨主席，就是希望能為台灣拚和平、拚經濟，她拜會行政院前院長陳沖、全國商業總會理事長許舒博，與前內政部長李鴻源等人聽取建議，台灣經濟前途光明，但是一旦發生戰爭，就什麼都沒有了。

鄭麗文表示，台灣不想變成烏克蘭，兩岸不要自相殘殺、需要和平交流，買軍火武器的錢，拿來投資健保、投資教育和長照有多好，總統賴清德說，要把軍費提升到GDP的5％，台灣沒有印鈔機、也沒有聚寶盆，把錢都花在軍火上，實在太可惜。

韓國瑜 鄭麗文 黨主席 國民黨

相關新聞

共網軍介選鄭麗文喊自制 張亞中：優雅回答者若有關 請退選

國民黨主席選舉10月18日投票，中天新聞舉辦黨主席辯論，除候選人卓伯源外，另5位候選人均出席。候選人郝龍斌在交互詰問時提...

出席鶯歌座談會 鄭麗文引用韓國瑜「3個堰塞湖」：為台灣拚經濟拚和平

國民黨主席參選人鄭麗文今天到新北鶯歌參加座談會，鄭麗文表示，如同立法院長韓國瑜提到，如今台灣遇到種種問題，大家要像鏟子英...

影／中共介入國民黨選舉？ 郝龍斌：未劍指任何人

國民黨主席選舉前最後一場辯論會今天在中天電視舉行，候選人郝龍斌會前受訪時談到受網軍攻擊一事時表示，他只是提出目前現象，並...

民進黨：中國介選早非新聞 國民黨別再內神通外鬼

民進黨發言人吳崢今天表示，近日國民黨主席選舉期間，數位候選人相繼指控中國勢力透過AI合成影片、網軍攻擊等方式介入選舉，中...

國民黨主席候選人控陸介選 王婉諭：終於已知用火了

國民黨主席候選人郝龍斌、張亞中等人先後稱中國大陸勢力透過AI合成影片與網軍操作，介入黨主席選舉。時代力量黨主席王婉諭表示...

賴清德國慶演說兩岸篇幅降 2亮點背後藏「老大哥」影子

在台美關稅談判即將揭曉及可能的「川習會」前夕，賴清德總統今年的雙十國慶演說備受美中台三方關注。而賴總統10日全文將近4500字的國慶演說中，兩岸議題篇幅減少，卻宣示今年底將提出國防特別預算，並將加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統。賴總統在兩岸與國防、國家安全上的談話，有我國的戰略思考，但背後當然也與「老大哥」有密切關係。

