快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

有河書店宣布年底退場 2大問題難再撐「像堰塞湖潰堤」

軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

國民黨主席候選人控陸介選 王婉諭：終於已知用火了

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
時代力量黨主席王婉諭表示，「中國國民黨終於已知用火了」，長期以來對「境外盟友關係」產生依賴，至今終於深刻體認到中國對台灣的滲透不分黨派。圖／聯合報系資料照片
時代力量黨主席王婉諭表示，「中國國民黨終於已知用火了」，長期以來對「境外盟友關係」產生依賴，至今終於深刻體認到中國對台灣的滲透不分黨派。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席候選人郝龍斌、張亞中等人先後稱中國大陸勢力透過AI合成影片與網軍操作，介入黨主席選舉。時代力量黨主席王婉諭表示，「中國國民黨終於已知用火了」，長期以來對「境外盟友關係」產生依賴，至今終於深刻體認到中國對台灣的滲透，不分黨派，正全面危害台灣民主政治。

王婉諭表示，中國國民黨是中國介選最大的受害者，最近幾位國民黨主席候選人，包括郝龍斌、張亞中，先後指出中國勢力透過AI合成影片與網軍操作，大舉介入黨主席選舉。中廣前董事長趙少康更開記者會，呼籲國安單位展開調查。

王婉諭表示，國民黨終於已知用火了，終於深刻體認到中國對台灣的滲透，不分黨派，正全面危害台灣的民主政治。王指出，中國介選早已不是新鮮事。絕大多數台灣人都清楚，中國長期透過網路社群、AI技術，以及特定媒體系統性製造假訊息，試圖干預台灣的民主發展與輿論生態。

王婉諭強調，長期以來國民黨誤以為中國的介入是助力，是一種「境外的盟友關係」，甚至對此產生依賴而不自覺。直到今天，中國直接介入、操控國民黨主席的選舉，親點支持自己屬意的候選人，國民黨才驚覺自己成了最大的受害者。

王婉諭呼籲，國民黨主席朱立倫與六位候選人應深切反省，過去國民黨長期杯葛強化防止中國滲透的國安法制，否定「反滲透法」、「代理人法」的必要性，甚至把這些法律誤指為政治鬥爭的工具，如今國民黨應迷途知返、痛定思痛、面對現實，別再把敵人當朋友，正視中國對台灣民主的長期危害。

王婉諭指出，面對境外勢力的滲透與資訊戰，台灣所有政黨都應站在同一陣線，共同守護台灣的民主，不應再讓任何政黨，成為中國侵略台灣的在地加盟店。

國民黨 王婉諭 黨主席

延伸閱讀

重申當國民黨主席的角色定位 郝龍斌：我會是造王者

搶黨員支持…蔡志弘跑國慶活動 張亞中續邀郝龍斌辯論

張榮味席開70桌「國慶便當宴」 親曝動員家族力挺郝龍斌原因

「盧媽二子」站台郝龍斌 台中政壇觀察：盧秀燕支持郝龍斌

相關新聞

影／疑中國介入選舉 柳采葳遭合成影像詆毀郝龍斌

國民黨主席選舉如火如荼的進行中，國民黨戰鬥藍發起人趙少康、市議員柳采葳今天在中廣舉行「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選...

重申當國民黨主席的角色定位 郝龍斌：我會是造王者

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人郝龍斌今上午透過臉書發文，重申他會成為在野合作的「造橋者」，當從政同志的「支持者」...

民進黨：中國介選早非新聞 國民黨別再內神通外鬼

民進黨發言人吳崢今天表示，近日國民黨主席選舉期間，數位候選人相繼指控中國勢力透過AI合成影片、網軍攻擊等方式介入選舉，中...

國民黨主席候選人控陸介選 王婉諭：終於已知用火了

國民黨主席候選人郝龍斌、張亞中等人先後稱中國大陸勢力透過AI合成影片與網軍操作，介入黨主席選舉。時代力量黨主席王婉諭表示...

賴清德國慶演說兩岸篇幅降 2亮點背後藏「老大哥」影子

在台美關稅談判即將揭曉及可能的「川習會」前夕，賴清德總統今年的雙十國慶演說備受美中台三方關注。而賴總統10日全文將近4500字的國慶演說中，兩岸議題篇幅減少，卻宣示今年底將提出國防特別預算，並將加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統。賴總統在兩岸與國防、國家安全上的談話，有我國的戰略思考，但背後當然也與「老大哥」有密切關係。

趙少康指大量大陸頻道介入黨主席選舉 鄭麗文：網路言論真偽難辨

國民黨主席選舉進入倒數計時階段，中廣前董事長趙少康今天出面指控，有大量疑似來自中國大陸的Youtube頻道，散發攻擊郝龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。