影／疑中國介入選舉 柳采葳遭合成影像詆毀郝龍斌

國民黨主席選舉如火如荼的進行中，國民黨戰鬥藍發起人趙少康、市議員柳采葳今天在中廣舉行「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會。指控近期有網軍不斷以捏造事實的影音攻擊特定候選人，影片內容、用詞都不同於台灣用法，疑似中國大陸網軍介入選舉，記者會上播放出在網路上找到的各種介選影片，其中更有將辯論會上郝團隊的合影，以合成造假的方式將柳采葳合成親吻郝龍斌，此舉讓市議員柳采葳現場直呼令人不舒服、「噁心」，表示將於明天報案提告。

趙少康則要求中國大陸官方出面制止，更呼籲台灣檢調、國安單位進行查察。趙少康最後表示，如果中國國民黨選舉可以受到操控，那國民黨真的是不用選舉了」，如果讓大陸能介選，國民黨就完了，台灣就完了，中華民國就完了。 國民黨戰鬥藍發起人趙少康（圖）、市議員柳采葳今天舉行記者會，指控近期有網軍不斷以捏造事實的影音攻擊特定候選人，更呼籲台灣檢調、國安單位進行查察。記者許正宏／攝影 國民黨戰鬥藍發起人趙少康（左）、市議員柳采葳（右）今天舉行記者會，指控近期有網軍不斷以捏造事實的影音攻擊特定候選人，疑似中國大陸網軍介入選舉，呼籲台灣檢調、國安單位進行查察。記者許正宏／攝影