快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

影／疑中國介入選舉 柳采葳遭合成影像詆毀郝龍斌

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨主席選舉如火如荼的進行中，國民黨戰鬥藍發起人趙少康（左）、市議員柳采葳（右）今天舉行記者會，指控近期有網軍不斷以捏造事實的影音攻擊特定候選人，疑似中國大陸網軍介入選舉。記者許正宏／攝影
國民黨主席選舉如火如荼的進行中，國民黨戰鬥藍發起人趙少康（左）、市議員柳采葳（右）今天舉行記者會，指控近期有網軍不斷以捏造事實的影音攻擊特定候選人，疑似中國大陸網軍介入選舉。記者許正宏／攝影

國民黨主席選舉如火如荼的進行中，國民黨戰鬥藍發起人趙少康、市議員柳采葳今天在中廣舉行「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會。指控近期有網軍不斷以捏造事實的影音攻擊特定候選人，影片內容、用詞都不同於台灣用法，疑似中國大陸網軍介入選舉，記者會上播放出在網路上找到的各種介選影片，其中更有將辯論會上郝團隊的合影，以合成造假的方式將柳采葳合成親吻郝龍斌，此舉讓市議員柳采葳現場直呼令人不舒服、「噁心」，表示將於明天報案提告。

趙少康則要求中國大陸官方出面制止，更呼籲台灣檢調、國安單位進行查察。趙少康最後表示，如果中國國民黨選舉可以受到操控，那國民黨真的是不用選舉了」，如果讓大陸能介選，國民黨就完了，台灣就完了，中華民國就完了。

國民黨戰鬥藍發起人趙少康（圖）、市議員柳采葳今天舉行記者會，指控近期有網軍不斷以捏造事實的影音攻擊特定候選人，更呼籲台灣檢調、國安單位進行查察。記者許正宏／攝影
國民黨戰鬥藍發起人趙少康（圖）、市議員柳采葳今天舉行記者會，指控近期有網軍不斷以捏造事實的影音攻擊特定候選人，更呼籲台灣檢調、國安單位進行查察。記者許正宏／攝影
國民黨戰鬥藍發起人趙少康（左）、市議員柳采葳（右）今天舉行記者會，指控近期有網軍不斷以捏造事實的影音攻擊特定候選人，疑似中國大陸網軍介入選舉，呼籲台灣檢調、國安單位進行查察。記者許正宏／攝影
國民黨戰鬥藍發起人趙少康（左）、市議員柳采葳（右）今天舉行記者會，指控近期有網軍不斷以捏造事實的影音攻擊特定候選人，疑似中國大陸網軍介入選舉，呼籲台灣檢調、國安單位進行查察。記者許正宏／攝影

國民黨 柳采葳 趙少康 郝龍斌 黨主席

延伸閱讀

不忍了！網傳跟郝龍斌擁吻AI深偽影片 柳采葳決定報案

指大量大陸頻道介入國民黨主席選舉 趙少康：我沒點名鄭麗文

重申當國民黨主席的角色定位 郝龍斌：我會是造王者

郝龍斌控被網軍攻擊 張雅屏指網戰暗流「比過去任何一場都複雜」

相關新聞

影／疑中國介入選舉 柳采葳遭合成影像詆毀郝龍斌

國民黨主席選舉如火如荼的進行中，國民黨戰鬥藍發起人趙少康、市議員柳采葳今天在中廣舉行「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選...

重申當國民黨主席的角色定位 郝龍斌：我會是造王者

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人郝龍斌今上午透過臉書發文，重申他會成為在野合作的「造橋者」，當從政同志的「支持者」...

趙少康指大量大陸頻道介入黨主席選舉 鄭麗文：網路言論真偽難辨

國民黨主席選舉進入倒數計時階段，中廣前董事長趙少康今天出面指控，有大量疑似來自中國大陸的Youtube頻道，散發攻擊郝龍...

指大量大陸頻道介入國民黨主席選舉 趙少康：我沒點名鄭麗文

國民黨主席選舉進入倒數計時階段，中廣前董事長趙少康今天出面指控，有大量疑似來自中國大陸的Youtube頻道，散發攻擊郝龍...

國民黨主席大戰！郝龍斌、張亞中控境外網軍介選

國民黨主席改選十月十八日登場，六位候選人昨在黨中央升旗典禮同台。候選人郝龍斌昨受訪指，遭到境外勢力的網軍攻擊，甚至遠超過...

郝龍斌控被網軍攻擊 張雅屏指網戰暗流「比過去任何一場都複雜」

國民黨主席選舉激烈，候選人郝龍斌稱非常多假帳號自稱國民黨員，攻擊他比攻擊民進黨還厲害。國民黨前副秘書長張雅屏今晚表示，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。