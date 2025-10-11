影／疑中國介入選舉 柳采葳遭合成影像詆毀郝龍斌
國民黨主席選舉如火如荼的進行中，國民黨戰鬥藍發起人趙少康、市議員柳采葳今天在中廣舉行「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會。指控近期有網軍不斷以捏造事實的影音攻擊特定候選人，影片內容、用詞都不同於台灣用法，疑似中國大陸網軍介入選舉，記者會上播放出在網路上找到的各種介選影片，其中更有將辯論會上郝團隊的合影，以合成造假的方式將柳采葳合成親吻郝龍斌，此舉讓市議員柳采葳現場直呼令人不舒服、「噁心」，表示將於明天報案提告。
趙少康則要求中國大陸官方出面制止，更呼籲台灣檢調、國安單位進行查察。趙少康最後表示，如果中國國民黨選舉可以受到操控，那國民黨真的是不用選舉了」，如果讓大陸能介選，國民黨就完了，台灣就完了，中華民國就完了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言