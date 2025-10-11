快訊

趙少康指大量大陸頻道介入黨主席選舉 鄭麗文：網路言論真偽難辨

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
鄭麗文今天到鶯歌出席國民黨主席參選人座談會。記者江婉儀／攝影
鄭麗文今天到鶯歌出席國民黨主席參選人座談會。記者江婉儀／攝影

國民黨主席選舉進入倒數計時階段，中廣前董事長趙少康今天出面指控，有大量疑似來自中國大陸的Youtube頻道，散發攻擊郝龍斌甚至他的消息，希望6位候選人共同出聲譴責。參選人鄭麗文表示，網路言論的確真偽難辨，這也是未來的一大挑戰，要用不一樣的態度去面對。

鄭麗文今天到鶯歌出席國民黨主席參選人座談會，鄭今受訪表示，現在是網路的時代，AI的時代，他們所熟知的過去，可能都會有翻天覆地的改變，都需要快速適應網路AI時代的來臨，至於網路言論，的確真偽難辨，這也是未來的一大挑戰。

鄭麗文說，她還記得90年代網路剛剛崛起的時候，當時的美國總統柯林頓曾經說過一句名言，「要管制網路的言論，就好像要把果凍定在牆壁上」，曾經在前總統蔡英文執政的時候，想要通過數位中介法，引起了高度的爭議，不要輕易的把網路的言論自由，上綱到國安問題，所以網路中介法當時引起了大家非常大的疑慮，也在排山倒海的輿論之下，民進黨收回了網路中介法。

鄭麗文認為，對於網路言論，她認為可能要用更不一樣的態度去面對，未來如何能夠在AI的時代，讓大家真的能夠變清真偽，或者是說保障我們的隱私權，也保障網路上面的言論自由，這個才是未來應該要努力的方向。

另外，主席參選人張亞中批評鄭麗文用「境外網軍」攻擊郝龍斌，是為求勝利不擇手段。鄭麗文表示，她希望這場選舉剩下最後一周的時間，他們都努力的衝刺，來自於四面八方的黨員都一再地提醒，不要往內互打，要團結、要團結、要團結，如同她從一開始就堅持的，希望這場黨主席的選舉能夠選得從從容容，而不是選得匆匆忙忙。

鄭麗文 趙少康 國民黨 黨主席

