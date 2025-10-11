快訊

指大量大陸頻道介入國民黨主席選舉 趙少康：我沒點名鄭麗文

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國民黨主席選舉進入倒數計時階段，中廣前董事長趙少康（左）、台北市議員柳采薇（右）出面指控，有大量疑似來自中國大陸的Youtube頻道，散發攻擊郝龍斌的消息。圖／趙少康臉書直播
國民黨主席選舉進入倒數計時階段，中廣前董事長趙少康（左）、台北市議員柳采薇（右）出面指控，有大量疑似來自中國大陸的Youtube頻道，散發攻擊郝龍斌的消息。圖／趙少康臉書直播

國民黨主席選舉進入倒數計時階段，中廣前董事長趙少康今天出面指控，有大量疑似來自中國大陸的Youtube頻道，散發攻擊郝龍斌甚至他的消息。他抨擊，國民黨主席選舉如果可以被大陸介入操控，根本不用奢望拿回政權。媒體追問有無證據是鄭麗文涉入？趙少康強調，他都沒講到鄭麗文，更希望6位候選人都應該出來同聲譴責這種現象。

趙少康指出，最近收到很多反映，網路上出現各種假消息，尤其透過「她視角」、「灣灣說」和「曉松系列」等大量近期才成立的Youtube頻道傳播，其中除了攻擊郝龍斌，甚至還攻擊他及自己的父親，實在是太過頭。他抨擊，假如國民黨主席選舉都可以被大陸介入操控「那國民黨就完了」，根本不用奢望拿回政權，更不用談2026、2028選舉了。他認為6位黨主席候選人都應該站出來，同聲譴責這種現象。

趙少康現場播放多部影片，其中還有透過AI合成郝龍斌與台北市議員柳采薇擁吻的鏡頭，意外成為當事人的柳采薇大罵「噁心」更令人痛心國民黨主席選舉選成這樣。她抨擊這種影片傷害的是整個國民黨，傷的是百年大黨的聲譽，躲在背後的影武者應該要節制。柳采薇說她明天就會向警方報案提告，雖然司法檢調已經淪為看顏色辦案，但她仍要警告幕後的黑手，絕不會就這麼算了。

趙少康質疑，這些頻道絕對是透過非常龐大的組織、人力和物力大量散發，有的在大陸、有的在境外，但從「國慶節」等用語，可以判斷來自大陸方面。大陸當局應該出面制止，若不制止就是縱容、是介入。他更強調，這已經是國安問題而不只是選舉問題，台灣的國安單位不能坐著看好戲，也應該介入調查，否則將來整個國家都會受害。

媒體追問，目前似乎都特別指向是對手鄭麗文，趙少康有無掌握證據？趙少康強調，他從沒提到鄭麗文，郝龍斌也沒說究竟是誰，更不是指出這種現象「就是劍指向誰」，他希望6位候選人都應該都站出來制止，不希望看到這種情況。

趙少康說，大陸可能是想要找一個可以操控的黨主席，但郝龍斌一再說自己不舔共，在雙城論壇也一再說要正視中華民國的存在，恐怕在國台辦、大陸的眼中，郝龍斌不是好的國民黨主席。趙少康強調，黨主席要維持一個黨的黨格，他們主張正常交往但不能卑躬屈膝。

