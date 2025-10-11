重申當國民黨主席的角色定位 郝龍斌：我會是造王者

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人郝龍斌今上午透過臉書發文，重申他會成為在野合作的「造橋者」，當從政同志的「支持者」，是總統大選最公正的「造王（后）者」，也是社會資源最全面的「連結者」。

郝龍斌說，下周六就是黨主席投票日了，目標絕不只是贏下這次選舉，而是要壯大國民黨，找回國民黨人的光榮感，打贏接下來的2026選舉，並在2028重返執政，為台灣開創穩定、繁榮、和平的新局。為此，他會扮演好四個角色，帶領全黨一步步迎向勝利。

郝龍斌表示，他會當在野合作的「造橋者」。他會跟民眾黨共同討論，設置「聯合提名委員會」，找出最強候選人，達成在野席次最大化目標。起用最好的人才，不論地方、中央，都可以組成聯合政府。

郝龍斌指出，他會是從政同志最有力的「支持者」。不論里長、地方民代、國會立委、縣市首長到中央，他都是所有從政同志最強大的後盾，並打造一支有戰力的護衛隊，讓同志不再孤單。

郝龍斌強調，他會是總統大選最公正的「造王（后）者」。他會以無私、公正的態度，團結黨內外，選出能贏的正副總統候選人，重返執政。

郝龍斌提到，他會是社會資源最全面的「連結者」。以智庫為核心，廣納社會意見，連結本黨政策，讓黨與台灣主流民意同步前進。同時，我要打倒民進黨「非核家園」以及台獨兩塊神主牌，停砍公教年金、恢復黃復興榮光，淘汰金權政治撥亂反正。

郝龍斌總結，這場黨主席選舉，不只是他個人的選戰，而是國民黨再出發的起點，讓國民黨再度偉大、中華民國再度偉大，他做得到。