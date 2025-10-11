國民黨主席大戰！郝龍斌、張亞中控境外網軍介選

國民黨主席改選十月十八日登場，六位候選人昨在黨中央升旗典禮同台。候選人郝龍斌昨受訪指，遭到境外勢力的網軍攻擊，甚至遠超過民進黨網軍；候選人鄭麗文被媒體詢問時則說，不要對號入座，還自嘲自己也被批得體無完膚；候選人羅智強則說，希望黨內選舉不需要一直搞分化。

昨天是國慶日，郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中等人除參加黨中央升旗典禮外，也出席桃園張老旺國旗屋升旗典禮，積極搶票。張亞中致詞批國民黨要找回黨魂，郝龍斌批賴總統把台積電送美國，羅智強批台灣若沒有光復，賴清德就要到日本當總督，鄭麗文則說希望讓國民黨再創台灣第二次經濟奇蹟。

而表態支持郝龍斌的雲林前縣長張榮味昨晚在餐廳席開七十桌「國慶便當會」，邀郝出席，並動員家族與支持者全力相挺，炒熱主席選情。郝龍斌感謝張榮味情義相挺，並拍著胸脯對全場高喊「我有信心當選」。

由於郝龍斌前晚在臉書發文指，遭到境外勢力的網軍攻擊，郝昨受訪則說，自己參選以後，發覺鋪天蓋地網軍非常多，尤其發現很多假帳號，自稱是國民黨黨員攻擊他，遠超過攻擊民進黨，讓他有點好奇這些網軍到底是從哪來的？與其用網軍在攻擊他，不如花些力氣去對付民進黨。

張亞中則指出，團隊發現有至少十多個虛擬主播頻道，以統一模板評論國民黨主席選舉，且明顯傾向特定單一候選人，質疑中國大陸AI技術已介入台灣政黨內部選舉輿論。羅智強則稱「我的感受應該更深」，上周有國民黨中央委員說他想退選，澄清後又變成羅智強結盟郝龍斌，乾脆說他支持外星人算了。

媒體追問鄭麗文是否覺得自己被影射？鄭麗文說，不要去對號入座，也不要製造更多仇恨、對立，而是否有感受到境外勢力，鄭麗文稱不太想多談，自嘲自己也被批得體無完膚，一笑置之。