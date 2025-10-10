郝龍斌控被網軍攻擊 張雅屏指網戰暗流「比過去任何一場都複雜」

國民黨主席選舉激烈，候選人郝龍斌稱非常多假帳號自稱國民黨員，攻擊他比攻擊民進黨還厲害。國民黨前副秘書長張雅屏今晚表示，這次網路戰的「暗流」比過去任何一場都更複雜，針對候選人鄭麗文的哏圖與文章轉傳，結構完整、節點重疊，顯然不是單純的「自發留言」，他認為選舉競爭可以激烈，但須在公平、真實的邊界內。

張雅屏表示，作為此次黨主席選舉中央選舉監察委員，他的職責一部分是監管選舉的公平與秩序，可惜黨中央沒開召開會議，只好在此提出供參考。尤其是郝龍斌已經公開質疑是對手陣營花了上億元所為，更增加了研析的必要。

張雅屏坦言，這次的黨主席選舉時間很短，網路戰的暗流比過去任何一場都更複雜。他對比兩個案例，一是這次主席選舉的網路戰，二是國民黨在過去大罷免行動中推出的「萊爾校長」系列。

張雅屏首先分析內容面，他表示，這次的攻擊內容，大致可分為兩個方向。針對候選人鄭麗文的部分，主要集中在她的不分區立委募款責任額、背後金主傳聞、被標籤為「極端紅統」、20年前連戰推薦入黨是李登輝第二，以及未來擬拜會日本自民黨新任總裁高市早苗是獨派，還有35年前「永和吃狗肉」佚事。這些攻擊，多半以文章與哏圖的形式出現，部分加上評論式剪輯影片，意圖塑造形象定調。

張雅屏進一步說，針對郝龍斌的攻擊，則集中於「受趙少康控制」宮廷醬缸文化、臨時缺席中天辯論、花蓮救災卻轉赴宜蘭餐會等事件。這類攻擊多為評論擇錄，散布於YouTube與臉書留言區。觀察其管道，攻擊鄭麗文的內容多從黨內LINE群組擴散，而針對郝龍斌的內容，則主要透過YT與候選人臉書留言傳播。

張雅屏再分析操作手法，表示「萊爾校長」是過去國民黨在大罷免行動中推出的卡通化角色，仿南方四賤客風格，主打短片與哏圖，以輕鬆、反諷的語氣傳遞立場。它的擴散方式主要是從臉書與YouTube再轉傳到LINE群組，屬於「官製創意、民間接力」。雖然傳播範圍有限，但節奏清楚、語意一致。反觀這次黨主席選舉中的網路攻擊，形式雖然相似，但來源卻更加分散，內容有選擇性剪輯與明顯組織推播的痕跡。「尤其針對鄭麗文的哏圖與文章轉傳，結構完整、節點重疊，顯然不是單純的『自發留言』」。

張雅屏指出，觀察YouTube部分，確實有部分對岸網紅蹭流量，對本次主席選舉候選人做片面評論，但這些內容被任意轉傳後，反而顯得鬆散、無組織。真正有系統、有脈絡的，是那批針對特定候選人的「精準內容」，這已經不是「輿論」而是「操作」。依照以留言洗版的模式，與綠營網軍模式相近，有疑似介入的痕跡。

張雅屏認為，從「萊爾校長」的組織式操作，到這次「匿名推播」的碎片化操作，反映出台灣政黨內部的網路戰也在演化，從「宣傳」走向「內戰」，也因網路匿名特性更容易受到其他政治陣營的反串與佯攻。

張雅屏總結，身為選監委員，他認為選舉競爭可以激烈，但必須在公平與真實的邊界之內。網路不是真空，每一張哏圖背後，都可能是一場認知戰的起點，也呼籲候選人自身不要陷入泥沼。