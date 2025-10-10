搶黨員支持…蔡志弘跑國慶活動 張亞中續邀郝龍斌辯論

國民黨主席選舉將於10月18日投票，候選人蔡志弘今日參加成功國宅的國慶日慶祝活動，受到許多民眾的肯定與支持，並與大家一起高喊「國民黨重返執政，中華民國才能直到永遠」。

台北市大安區群英里里長石忠勝今天下午於成功國宅舉辦國慶活動，吸引許多里民熱情參與，眾人揮舞著國旗，互祝「中華民國生日快樂」。在民進黨執政下不斷「去中國化」，並升高兩岸緊張之際，現場青天白日滿地紅國旗飛舞的畫面，有些里民都不禁感動得想哭。

蔡志弘應邀致詞表示，當年他放棄美國大學教職返台，參選國代當選並擔任黨團書記長，時任總統李登輝要他將「兩國論」入憲，他反對，阻止了一場可能的兩岸戰爭爆發，現在參選黨主席的最重要原因也是憂心兩岸情勢不斷惡化，必須站出來承擔責任，下架民進黨，讓國民黨重返執政。

蔡志弘親切問候民眾並與他們話家常，多位里民稱讚他言之有物，溫文儒雅，也不謾罵攻擊黨內同志，是黨內團結的最佳示範，與一般政治人物不同，除了為蔡志弘加油外，也希望他能當選，領導國民黨。

蔡志弘今上午參加國民黨中央舉辦的升旗典禮，下午婦聯會舉辦國慶日音樂會，他也到場向熱愛中華民國諸多民眾致意，不放棄任何可能的支持。

另一方面，候選人張亞中也邀候選人郝龍斌就兩岸議題辯論。張說，郝與他均認為兩岸關係絕對是台灣的重中之重，黨員及國人都甚為關切。兩人辯論與對話，對於找到一條對台灣、對兩岸最有利的道路，是絕對有益的。

張亞中表示，距離選舉不剩幾天了，11日有中天辯論會，12日在台北、13日在高雄，都有政見會。因此可運用的時間的確很緊。他尊重郝龍斌任何時間安排，他已將13日下午到14日晚上的早、午、晚時間均空出，等待郝的回應。