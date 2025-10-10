快訊

北士科土地之爭！台新新光金總座喊話北市府 齊心留下輝達

獨／被笑歌紅人不紅…資深歌手揭「隱形富豪」身份 還當上理事長

聽新聞
0:00 / 0:00

搶黨員支持…蔡志弘跑國慶活動 張亞中續邀郝龍斌辯論

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席選舉將於10月18日投票，候選人蔡志弘今日參加成功國宅的國慶日慶祝活動，受到許多民眾的肯定與支持，並與大家一起高喊「國民黨重返執政，中華民國才能直到永遠」。圖／蔡志弘提供
國民黨主席選舉將於10月18日投票，候選人蔡志弘今日參加成功國宅的國慶日慶祝活動，受到許多民眾的肯定與支持，並與大家一起高喊「國民黨重返執政，中華民國才能直到永遠」。圖／蔡志弘提供

國民黨主席選舉將於10月18日投票，候選人蔡志弘今日參加成功國宅的國慶日慶祝活動，受到許多民眾的肯定與支持，並與大家一起高喊「國民黨重返執政，中華民國才能直到永遠」。

台北市大安區群英里里長石忠勝今天下午於成功國宅舉辦國慶活動，吸引許多里民熱情參與，眾人揮舞著國旗，互祝「中華民國生日快樂」。在民進黨執政下不斷「去中國化」，並升高兩岸緊張之際，現場青天白日滿地紅國旗飛舞的畫面，有些里民都不禁感動得想哭。

蔡志弘應邀致詞表示，當年他放棄美國大學教職返台，參選國代當選並擔任黨團書記長，時任總統李登輝要他將「兩國論」入憲，他反對，阻止了一場可能的兩岸戰爭爆發，現在參選黨主席的最重要原因也是憂心兩岸情勢不斷惡化，必須站出來承擔責任，下架民進黨，讓國民黨重返執政。

蔡志弘親切問候民眾並與他們話家常，多位里民稱讚他言之有物，溫文儒雅，也不謾罵攻擊黨內同志，是黨內團結的最佳示範，與一般政治人物不同，除了為蔡志弘加油外，也希望他能當選，領導國民黨。

蔡志弘今上午參加國民黨中央舉辦的升旗典禮，下午婦聯會舉辦國慶日音樂會，他也到場向熱愛中華民國諸多民眾致意，不放棄任何可能的支持。

另一方面，候選人張亞中也邀候選人郝龍斌就兩岸議題辯論。張說，郝與他均認為兩岸關係絕對是台灣的重中之重，黨員及國人都甚為關切。兩人辯論與對話，對於找到一條對台灣、對兩岸最有利的道路，是絕對有益的。

張亞中表示，距離選舉不剩幾天了，11日有中天辯論會，12日在台北、13日在高雄，都有政見會。因此可運用的時間的確很緊。他尊重郝龍斌任何時間安排，他已將13日下午到14日晚上的早、午、晚時間均空出，等待郝的回應。

蔡志弘 國民黨 張亞中 郝龍斌

延伸閱讀

張榮味家族動員力挺 郝龍斌拍胸脯高喊有信心當選國民黨主席

張榮味席開70桌「國慶便當宴」 親曝動員家族力挺郝龍斌原因

國民黨內鬥？郝龍斌稱被網軍攻擊比綠營猛 鄭麗文遭影射回應了

影／參選黨主席遭網軍猛攻 郝龍斌籲「省力對付民進黨」

相關新聞

張榮味席開70桌「國慶便當宴」 親曝動員家族力挺郝龍斌原因

國民黨主席選舉進入倒數黃金周，先前即表明挺郝龍斌的雲林縣前縣長榮味，今晚更在虎尾世界餐廳席開六十桌以「國慶宴」之名邀郝出...

郝龍斌控被網軍攻擊 張雅屏指網戰暗流「比過去任何一場都複雜」

國民黨主席選舉激烈，候選人郝龍斌稱非常多假帳號自稱國民黨員，攻擊他比攻擊民進黨還厲害。國民黨前副秘書長張雅屏今晚表示，這...

搶黨員支持…蔡志弘跑國慶活動 張亞中續邀郝龍斌辯論

國民黨主席選舉將於10月18日投票，候選人蔡志弘今日參加成功國宅的國慶日慶祝活動，受到許多民眾的肯定與支持，並與大家一起...

張榮味家族動員力挺 郝龍斌拍胸脯高喊有信心當選國民黨主席

國民黨主席選舉進入倒數，雲林前縣長張榮味家族動員全力相挺，郝龍斌今晚出席雲林「國慶便當會」，郝龍斌感謝張榮味的情義相挺，...

撿到籃子都是菜？鄭麗文：藍白合是要讓民進黨板塊變小

國民黨主席選戰白熱化，候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票。她感謝新竹市議長許修睿相挺，強調新竹市已經...

選國民黨主席是為了問鼎2028？鄭麗文：我沒有任何參選計畫

今天是雙十國慶，國民黨主席選戰白熱化，候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票，新竹市議長許修睿、立委鄭正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。