張榮味家族動員力挺 郝龍斌拍胸脯高喊有信心當選國民黨主席

國民黨主席選舉進入倒數，雲林前縣長張榮味家族動員全力相挺，郝龍斌今晚出席雲林「國慶便當會」，郝龍斌感謝張榮味的情義相挺，並力主讓郝出來穩定國民黨大局，會全力以赴。餐會上，郝龍斌更對全場拍胸脯高喊「有大家相挺，我有信心當選！」

郝龍斌今晚抵達現場受訪，對於張榮味家族公開力挺，他說，他擔任環保署長時發生SARS，張榮味當時擔任雲林縣長，即便遭受地方強力反對，但仍排除萬難，勇於承擔協助處理醫療廢棄物，這般的情義相挺，讓他們後來變成知己好友，這次也是張榮味力主讓他出來穩定國民黨的大局，他很感謝。

他說，張麗善縣長也是藍營15個縣市首長第一個出來公開支持他的縣市長，後續其他縣市長也出來支持，所以他非常感謝張榮味家族給他的支持和幫助，今天特別在雙十節到雲林來跟大家一起慶祝國慶日，也尋求大家的支持。

郝龍斌並說，他任台北市長時，張前縣長引介韓國瑜擔任北農總經理，後來成了全國知名政治人物，可見張的知人善任，值得學習，國民黨未來要有更多人才發揮戰力，但戰力並非很會講話，而是要能團結一個強而有力政黨，打勝未來的所有選戰。

郝龍斌說，他有執行力也有戰鬥力、團結力，更要贏得大家信任，有人說中天辯論沒去，說他是怯戰，但他曾跟謝長廷、宋楚瑜辯過，也辯贏了才選上台北市長，所以未來最重要不是光會講話，2026一定要爭取和在野合作，各縣市拿下執政權，國民黨要先強，才能主導，雲林拿回執政改變雲林人生活，所以未來會在各縣市找出最優秀的人，把在野極大化，2026將循著雲林勝利的模式，2028重返執政。

他對著全場拍胸脯高喊「有大家支持，我有信心當選黨主席」。