張榮味席開70桌「國慶便當宴」 親曝動員家族力挺郝龍斌原因

國民黨主席選舉進入倒數黃金周，先前即表明挺郝龍斌的雲林縣前縣長榮味，今晚更在虎尾世界餐廳席開六十桌以「國慶宴」之名邀郝出席，並動員家族支持力挺郝龍斌參選黨主席，縣長張麗善和立委張嘉郡，及親近張家的地方各界均到場，炒熱了主席選戰。

今晚鮮少出門的張榮味早早就站在餐廳門口，迎接到來的賓客，國民黨部、議員和各界農漁會及鄉鎮長、鄉鎮代表等各界踴躍出席，原本席開60桌但「爆桌」至70桌，餐會以「便當會」方式進行。

張榮味受訪為何公開支持郝龍斌，他說，近年他深居簡出，選舉場合甚少出席，這次會公開力挺郝龍斌是因他有能力，修養也很好，是最適合的黨主席人選，因國民黨需要穩定的力量。

張榮味說，今天邀請各鄉鎮市黨代表、農會總幹事、工商企業界，大家齊聚餐敘目的除了慶祝雙十節，就是支持郝龍斌，這次黨主席參選人都很優秀，但是國民黨現在需要穩定的領導人，郝龍斌最適合，這次大家出席的很踴躍，很有熱忱，剛好可以藉此機會跟許多老朋友聚聚，心情揪爽快。

隨後縣長張麗善和立委張嘉郡也到場，受訪時張嘉郡笑說，「我跟姑姑選舉爸爸（張榮味）都沒這麼認真！還都叫我們要自己努力」她說，郝龍斌雖沒有很好的口才，但的確是可以穩定黨的最佳人選。

張麗善則說，在國家混亂當際，國民黨需要有能穩定軍心的領導人，郝龍斌行政資歷完整，非常了解市政的推動及民間疾苦，可以面對不同階層的議題，所以非常支持郝龍斌擔任黨主席。

她說，這次家族公開動員力挺，「我們家就是團結一致，對國民黨忠貞不二」，所以黨主席選舉全家認為郝龍斌是最適合的人選，才一致相挺。她並籲請黨員和各界全力支持郝，帶領國民黨走向團結。