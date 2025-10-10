快訊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文感謝新竹市議長許修睿相挺，談及藍白合，她認為要雙贏共好，要一加一大於二，要把餅做大。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席選戰白熱化，候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票。她感謝新竹市議長許修睿相挺，強調新竹市已經被大家列為是藍白合的模範市，不管是明年地方選舉或是2028總統大選，藍白合的前提是誠信，且藍白合是要把餅做大，讓民進黨的板塊變小。

鄭麗文指出，國民黨在失去中央政權後仍能在地方維持戰果，關鍵在於各地議會團隊的團結與付出。她表示，未來黨中央應更加重視地方聲音，讓地方成為政策與選戰布局的核心，不管是選戰或是建設，一定要非常高度的重視地方的聲音，這樣子才能夠打贏每一場選戰，尤其新竹市已經被大家列為是藍白合的模範市了。

有黨代表關心藍白合議題，表示上次總統大選，國民黨可以贏得政權，卻因藍白「6點協議破局」，加上民眾黨先前是民進黨扶植，但卻背叛民進黨，現在又靠到國民黨來，會不會到時候國民黨也會遭殃？今天再合作可以信任嗎？

鄭麗文說，她相信要雙贏共好，要一加一大於二，要把餅做大，藍白合作也一樣，不是說要靠民眾黨才能贏。她強調，她的政見第一條就是要讓國民黨的總統選上，要讓國會過半，要成為第一大黨。「而且我要讓國民黨在我任內超越民進黨，我們的民調支持度要變成第一大黨。」

鄭麗文強調，國民黨自己要成長、要強大，為了確保下架民進黨，沒有任何閃失、沒有任何意外，國民黨永遠不要網內互打，上次慘痛教訓後，幾乎全台灣都有共識覺得藍白要合作，而合作的前提當然就是誠信，要開誠布公，要通過公開的遊戲規則，不能隨便改。

鄭麗文表示，她這次參選黨主席一再強調的重點「制度」，不是說主席要叫誰選總統就誰選總統，「不然就回到過去，搞到最後又分裂」，藍白合作也是一樣，不是撿到籃子裡的都是菜，合作是因為不能跟民進黨一樣貪汙腐敗，希望未來藍白合作是把餅做大，讓民進黨的板塊變小，「這才是我們應該要努力的方向，所以我還是希望一加一大於二。」

國民黨主席候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席選戰白熱化，候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票。她感謝新竹市議長許修睿相挺，強調新竹市已經被大家列為是藍白合的模範市。記者黃羿馨／攝影
藍白合 國民黨 民進黨

國民黨內鬥？郝龍斌稱被網軍攻擊比綠營猛 鄭麗文遭影射回應了

今為中華民國雙十國慶，國民黨主席選戰白熱化，候選人郝龍斌今受訪說，非常的多假帳號，宣稱自己是國民黨員，攻擊他比攻擊民進黨...

張榮味席開70桌「國慶便當宴」 親曝動員家族力挺郝龍斌原因

國民黨主席選舉進入倒數黃金周，先前即表明挺郝龍斌的雲林縣前縣長榮味，今晚更在虎尾世界餐廳席開六十桌以「國慶宴」之名邀郝出...

撿到籃子都是菜？鄭麗文：藍白合是要讓民進黨板塊變小

國民黨主席選戰白熱化，候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票。她感謝新竹市議長許修睿相挺，強調新竹市已經...

選國民黨主席是為了問鼎2028？鄭麗文：我沒有任何參選計畫

今天是雙十國慶，國民黨主席選戰白熱化，候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票，新竹市議長許修睿、立委鄭正...

郝龍斌發長文打「經國牌」：我是中國人也是台灣人

今為中華民國雙十國慶，國民黨主席選戰白熱化，各候選人紛紛爭取黨員支持。候選人郝龍斌下午透過臉書發表長文，表示「我是中國人...

影／參選黨主席遭網軍猛攻 郝龍斌籲「省力對付民進黨」

中國國民黨黨主席參選人郝龍斌先前在臉書上披露，參選以後受到網軍攻擊，並認為力道超過民進黨「1450」側翼戰力，今天上午在...

