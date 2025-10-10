撿到籃子都是菜？鄭麗文：藍白合是要讓民進黨板塊變小

國民黨主席選戰白熱化，候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票。她感謝新竹市議長許修睿相挺，強調新竹市已經被大家列為是藍白合的模範市，不管是明年地方選舉或是2028總統大選，藍白合的前提是誠信，且藍白合是要把餅做大，讓民進黨的板塊變小。

鄭麗文指出，國民黨在失去中央政權後仍能在地方維持戰果，關鍵在於各地議會團隊的團結與付出。她表示，未來黨中央應更加重視地方聲音，讓地方成為政策與選戰布局的核心，不管是選戰或是建設，一定要非常高度的重視地方的聲音，這樣子才能夠打贏每一場選戰，尤其新竹市已經被大家列為是藍白合的模範市了。

有黨代表關心藍白合議題，表示上次總統大選，國民黨可以贏得政權，卻因藍白「6點協議破局」，加上民眾黨先前是民進黨扶植，但卻背叛民進黨，現在又靠到國民黨來，會不會到時候國民黨也會遭殃？今天再合作可以信任嗎？

鄭麗文說，她相信要雙贏共好，要一加一大於二，要把餅做大，藍白合作也一樣，不是說要靠民眾黨才能贏。她強調，她的政見第一條就是要讓國民黨的總統選上，要讓國會過半，要成為第一大黨。「而且我要讓國民黨在我任內超越民進黨，我們的民調支持度要變成第一大黨。」

鄭麗文強調，國民黨自己要成長、要強大，為了確保下架民進黨，沒有任何閃失、沒有任何意外，國民黨永遠不要網內互打，上次慘痛教訓後，幾乎全台灣都有共識覺得藍白要合作，而合作的前提當然就是誠信，要開誠布公，要通過公開的遊戲規則，不能隨便改。

鄭麗文表示，她這次參選黨主席一再強調的重點「制度」，不是說主席要叫誰選總統就誰選總統，「不然就回到過去，搞到最後又分裂」，藍白合作也是一樣，不是撿到籃子裡的都是菜，合作是因為不能跟民進黨一樣貪汙腐敗，希望未來藍白合作是把餅做大，讓民進黨的板塊變小，「這才是我們應該要努力的方向，所以我還是希望一加一大於二。」