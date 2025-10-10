選國民黨主席是為了問鼎2028？鄭麗文：我沒有任何參選計畫

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
鄭麗文說，2005年前主席連戰當時進行兩岸破冰之旅，她在連戰力邀下加入國民黨，她也報告很多次，自從離開民進黨後，她就對個人的政治前途沒有任何的計畫、規畫，她也是為了投入兩岸和平事業才加入國民黨。記者黃羿馨／攝影
今天是雙十國慶，國民黨主席選戰白熱化，候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票，新竹市議長許修睿、立委鄭正鈐以及國民黨團議員均出席，其中許修睿更表態力挺。鄭麗文也強調，希望未來透過公開的制度，來幫國民黨產生最適合、最強的候選人。

許修睿指出，鄭麗文是改革派、非常有承擔，尤其在這次大罷免走遍大街小巷，陪大家走完這一場戰役，讓國民黨取得非常好的戰績，國民黨未來如果有機會能由她帶領走過2026、2028，相信能夠重返執政。

許修睿也說，現在很多謠言和風聲，都說鄭麗文當選主席後就會問鼎2028總統選舉，因此希望藉這機會，讓鄭麗文解釋一下到底要造王、造后呢？還是要自己來參選？

鄭麗文說，2005年前主席連戰當時進行兩岸破冰之旅，她在連戰力邀下加入國民黨，她也報告很多次，自從離開民進黨後，她就對個人的政治前途沒有任何的計畫、規畫，她也是為了投入兩岸和平事業才加入國民黨。

鄭麗文說，加入國民黨後，她都是配合黨部作戰，不管是不分區，或是派她到艱困選區去選立委，或者是擔任各項的黨職，都是希望能夠為國民黨在第一線衝鋒陷陣，在上一屆立委結束後，她也沒有任何參選的計畫，「不是只有總統而已，我沒有任何參選的計畫」。

鄭麗文強調，這次參選黨主席，一定只做好份內的工作，也希望未來透過制度、不私相授受，也不是由黨主席個別的意志來指定誰來選總統、誰來選縣市長，「我們都是透過公開的制度，來幫國民黨產生最適合的、最強的候選人」，而她一定全力輔選，不只造王、造后、造總統候選人、造縣市長，各位議員也都是她心目中的王、后以及王子、公主，也希望大家都能夠在地方選舉順利連任、高票當選。

國民黨主席候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票，新竹市議長許修睿、立委鄭正鈐以及國民黨團議員均出席，其中許修睿更表態力挺。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票，新竹市議長許修睿、立委鄭正鈐以及國民黨團議員均出席，其中許修睿更表態力挺。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票，新竹市議長許修睿、立委鄭正鈐以及國民黨團議員均出席，其中許修睿更表態力挺。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票，新竹市議長許修睿、立委鄭正鈐以及國民黨團議員均出席，其中許修睿更表態力挺。記者黃羿馨／攝影
