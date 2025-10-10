選國民黨主席是為了問鼎2028？鄭麗文：我沒有任何參選計畫

今天是雙十國慶，國民黨主席選戰白熱化，候選人鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票，新竹市議長許修睿、立委鄭正鈐以及國民黨團議員均出席，其中許修睿更表態力挺。鄭麗文也強調，希望未來透過公開的制度，來幫國民黨產生最適合、最強的候選人。

許修睿指出，鄭麗文是改革派、非常有承擔，尤其在這次大罷免走遍大街小巷，陪大家走完這一場戰役，讓國民黨取得非常好的戰績，國民黨未來如果有機會能由她帶領走過2026、2028，相信能夠重返執政。

許修睿也說，現在很多謠言和風聲，都說鄭麗文當選主席後就會問鼎2028總統選舉，因此希望藉這機會，讓鄭麗文解釋一下到底要造王、造后呢？還是要自己來參選？

鄭麗文說，2005年前主席連戰當時進行兩岸破冰之旅，她在連戰力邀下加入國民黨，她也報告很多次，自從離開民進黨後，她就對個人的政治前途沒有任何的計畫、規畫，她也是為了投入兩岸和平事業才加入國民黨。

鄭麗文說，加入國民黨後，她都是配合黨部作戰，不管是不分區，或是派她到艱困選區去選立委，或者是擔任各項的黨職，都是希望能夠為國民黨在第一線衝鋒陷陣，在上一屆立委結束後，她也沒有任何參選的計畫，「不是只有總統而已，我沒有任何參選的計畫」。

鄭麗文強調，這次參選黨主席，一定只做好份內的工作，也希望未來透過制度、不私相授受，也不是由黨主席個別的意志來指定誰來選總統、誰來選縣市長，「我們都是透過公開的制度，來幫國民黨產生最適合的、最強的候選人」，而她一定全力輔選，不只造王、造后、造總統候選人、造縣市長，各位議員也都是她心目中的王、后以及王子、公主，也希望大家都能夠在地方選舉順利連任、高票當選。