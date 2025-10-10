國民黨內鬥？郝龍斌稱被網軍攻擊比綠營猛 鄭麗文遭影射回應了

今為中華民國雙十國慶，國民黨主席選戰白熱化，候選人郝龍斌今受訪說，非常的多假帳號，宣稱自己是國民黨員，攻擊他比攻擊民進黨還厲害；被影射的候選人鄭麗文今天下午至新竹市竹蓮寺參拜，對此表示，希望選舉剩下最後一周，用正面態度來完成這場選舉，千萬不要因這場選舉讓國民黨自己受傷，更不能讓外界撿到槍來攻擊國民黨。

鄭麗文今天下午赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票，新竹市議長許修睿、立委鄭正鈐以及國民黨團議員均出席，其中許修睿更表態力挺。

郝龍斌今早在桃園張老旺升旗典禮受訪時說，宣布參選後，就有非常的多假帳號，宣稱自己是國民黨員，攻擊他比攻擊民進黨還厲害，連幫助他的政治人物都被網軍攻，與其花這麼多精力、資源攻擊他，不如把力量省下來對付民進黨。

鄭麗文下午受訪強調，她不願對號入座，她認為黨內選舉「不要網內互打」，不論在公開場合或私下場合，大家都看到，這陣子以來對立委的攻擊抹黑也都沒有少，但她在想，可能因為選舉「力道比較難節制」，她藉此呼籲，不管是候選人或助選人，大家都要能盡量克制。

當然，她坦言這次黨主席選舉受到「前所未有的高度關注」，不僅黨內黨外，甚至兩岸、國際與海外僑胞都在關心。她認為這是好事，代表外界仍在意國民黨的未來發展，「如果沒有人關心，那代表國民黨可能不得民心」。

鄭麗文表示，在高度關注之餘，網路上有各種攻擊、抹黑、訕笑等，背後到底是什麼勢力，她相信各方都有。她希望選舉剩下最後一周，用正面態度來完成這場選舉，千萬不要因這場選舉讓國民黨自己受傷，更不能讓外界撿到槍來攻擊國民黨。這些都不是黨員樂見的，「黨員所樂見的是希望團結為重，不要網內互打，順利完成國民黨主席的選舉。」