郝龍斌發長文打「經國牌」：我是中國人也是台灣人

今為中華民國雙十國慶，國民黨主席選戰白熱化，各候選人紛紛爭取黨員支持。候選人郝龍斌下午透過臉書發表長文，表示「我是中國人，我也是台灣人」，他稱他是故總統蔣經國的信徒。在泥濘的道路上，他踩得紮紮實實，有如康莊大道。

郝龍斌說，10月5日，他在花蓮光復鄉，看望驚魂甫定、仍在醫院治療的民眾；鏟子英雄努力清掃淤泥；國軍弟兄深入每個角落，重建災民家園。還給災民安全的住所是共同的使命和心願。他急切的和縣長商量，和花蓮鄉親討論，還能為花蓮做什麼？花蓮還需要什麼？他向黨中央的辯論比賽，請了假，酸言，嘲諷，是免不了的，但這些批評真的不算什麼，此時此刻，他想的是，他過去擔任紅十字會秘書長的經驗，一定可以幫上一些忙。災民的迫切，當然比他的選情重要。

郝龍斌表示，在醫院，一個老伯伯被土石流擊中腳，罹患蜂窩性組織炎，其兒子無法服侍身邊，因為其兒子是花蓮消防單位的人員，把父親交給醫院，馬不停蹄地繼續救災；一個上了年歲的婦人，孤單的坐在病床，她的肺部因土石流感染肺炎，她的兒子也在縣政府工作為救災奔波。郝說他請陪同的人員，想辦法找到她的兒子，聯絡上了，媽媽開心的兒子講電話，說著、說著，哭了；還有一位高齡91歲的阿美族婆婆，她不會說國語，由別人翻譯。他急著問她需要什麼？她回答：「我們高山族，－直住在最高的地方，看盡災難，我們要做所有災民的表率。」

郝龍斌強調，「我一直是經國先生的信徒。我知道他為什麼不會把自己圈在台北，老是下鄉，握緊百姓的手。政治，尤其管理眾人的領袖，只有不斷地與底層民眾在一起，瞭解他們的苦，這條政治的路，才不會走徧；才不會只落入個人的意識形態。」

郝龍斌提到，同志們正在爭取黨的最高領導地位，卻以互相攻詰，境外境內網軍側翼，口號、憤怒，進行權力爭逐。高聲激昂的論辯，卻似乎忘卻了，為選民、為國民黨提名2026最適任的各縣市長候選人，2028藍白在野合作機制，順順利利讓眾望所歸的人當選，下架民進黨，是這屆黨主席最重要的承擔與責任，不只要贏得選戰，還要為國民黨再執政儲備更多治國專業的人材。

郝龍斌認為，這次國民黨主席選舉，最響亮的口號是「我是中國人」。他理解它由何而來。民進黨操作反中、抗中意識型態，蔑視、壓制、強烈攻擊「中國認同」，搞得台灣社會，只要誰敢大聲說句我是中國人，就好像罪犯似的；黃復興黨部，是許多老黨員一生心向的「家」，也被裁撤了，黃復興黨部的長輩，當年丟了家鄉，丟了爹娘，跟著國軍來到台灣，為台灣奉獻了一生，老來，沒有得到公平的對待，但至少：他們絕對有權力大聲呼喊：「我是中國人吧！」這樣的委曲與苦，是台灣大多數外省族群共同的苦。他的家庭，何嘗不是其中的一個。

郝龍斌表示，帶著我從政，離開台大教職的不是我對權力的渴望。而是一個景象。他的父親郝柏村，當年在國民大會，被親李登輝的國代、民進黨國代包圍，逼郝伯村辭去行政院長，郝伯村挺直腰桿，振臂高呼：「中華民國萬歲！」郝柏村回到行政院，不甘受辱，辭去行政院長職務。他極為不捨，默默下了決心，「不信公理喚不回」，他辭去台大教授走上從政之路。

郝龍斌表示，捍衛中華民國，捍衛中華民國憲法，是我踏上政治路的起點，這是堅定的信仰，過去、現在、未來，不會改變，更不可能有絲毫的動搖。經國先生和他的父親是他在政治道路上的模範。經國先生從年輕到晚年，走進民間、走進人群的身影，深刻在幾代台灣人的心裏。他緊握民眾的手，緊握老兵的手、握緊每一雙先來後到、不分族群民眾的手。

郝龍斌提到，經國先生晚年說，「我是中國人，我也是台灣人」。不同的人，給予這段話不同的解讀。他的解讀是，經國先生要團結這個國家，而不是只為某一個族群說話。經國先生的血液流淌中國人國族情懷，他領導的中華民國國民，有不同的出身背景、家族記憶，國家意識，必須取得最大公約數的平衡。經國先生將生命奉獻給台灣，他要融合這片土地的人民，握緊來自不同地方、不同身世背景人民的手，這個國家才能團結。

郝龍斌認為，時代在變、潮流在變、環境也在變。經國先生1988年逝世，2025年的台灣，無論國際形勢、兩岸關係，已經歷翻天覆地的變化。如果他想領導國民黨，團結所有人，甚至包括全台灣的人，「我是中國人」，這樣的論述，不是長程思考中國國民黨及中華民國未來長程，最好的口號。

郝龍斌重申，「我是中國人，我也是台灣人。我是經國先生的信徒，我明白政治人物和一般退役軍人的差別。政治家必須放下自己心中的偏好，以國家為唯一的目標。」

郝龍斌總結，返回台北的路上，想起高喊「中華民國萬歲」的父親，想起經國先生晚年的智慧「我是中國人，也是台灣人」，想起還躺在醫院的91歲阿美族老人家「我們高山族，給所有人做表率，我們不怕！」。在泥濘的道路上，他卻踩得紮紮實實，有如康莊大道。「我向朋友募了2千個電鍋，300套寢具⋯⋯當災民們吃下第一口熱騰騰的食物，希望就來了。我會再來，我會持續。持續我對人民之情，才能堅定地維護中華民國的團結主權。」