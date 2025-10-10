快訊

影／參選黨主席遭網軍猛攻 郝龍斌籲「省力對付民進黨」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
郝龍斌參加張老旺升旗典禮，活動結束受訪，後說明遭到網軍攻擊。記者鄭國樑／攝影
郝龍斌參加張老旺升旗典禮，活動結束受訪，後說明遭到網軍攻擊。記者鄭國樑／攝影

中國國民黨黨主席參選人郝龍斌先前在臉書上披露，參選以後受到網軍攻擊，並認為力道超過民進黨「1450」側翼戰力，今天上午在桃園張老旺升旗典禮受訪時說，宣布參選後，就有非常的多假帳號，宣稱自己是國民黨員，攻擊他比攻擊民進黨還厲害，連幫助他的政治人物都被網軍攻，與其花這麼多精力、資源攻擊他，不如把力量省下來對付民進黨。

郝龍斌今天上午參加桃園張老旺升旗典禮，他表示和其他參選人的互動都很好，像今天參加升旗典禮，他和羅志強、張亞中坐同一排的時候都有聊天。（鄭麗文坐另一邊，和三人並沒有坐同一排）

郝龍斌先前在臉書表示，藍營並沒有這麼強大的網軍，否則國民黨不會在過去幾次大選一直處於劣勢。它（網軍）從那裡來？是黨內的候選人動員的嗎？他強調自己受到的攻擊，超過所謂民進黨「1450」的戰力，地下網軍包括境外網軍。

郝龍斌臉書上說，他請公關公司協助評估，這樣的網軍動員，如果不是外來勢力介入，光是金錢布局至少花費近億元，他認為超越過去民進黨攻擊力道，尤其真假影片的剪接手法專業，還有某些陣營公布來源不明的假民調，宣稱是黨部做的，讓他最憂慮的是太多境外網址。他想問黨員同志，尤其參選人同志們「你們確定這是一場中國國民黨的黨主席選舉？我差點以為自己參加了烏克蘭和俄羅斯的戰爭」。

