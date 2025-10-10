桃園張老旺升旗典禮邁入第31年 國民黨主席參選人到場爭取支持

桃園市張老旺國旗屋自辦升旗典禮今年邁入第31年，上午在中壢龍岡圓環公園申請，現場來了逾3500人，桃園市長張善政、議長邱奕勝、在地立委都主動參加；國民黨主席參選人張亞中、郝龍斌、羅智強、鄭麗文也到場，升旗典禮結束後，大會安排4人上台致詞講述理念和拜票，各有支持者揮舞國旗高喊加油、當選，如同4人的造勢大會。

4位黨主席參選人按照到場的順序先後上台發言，張亞中上台先高喊中華民國生日快樂，隨後表示他已經是第5次參張老旺自辦的升旗典禮，張老旺每年都提醒他要愛護中華民國，捍衛中華民國國旗和國民黨黨魂，也就是捍衛孫中山先生的中心思想，中國國民黨的黨魂也就是中華民國悠久的歷史和文化。

張亞中感謝桃園鄉親支持者守住國民黨的市長張善政，讓張善政為桃園服務，希望大家也一起守住中華民國，並讓國民黨民在2028年執政，中國國民黨要有戰鬥力，真正的戰鬥力是要有黨魂的戰鬥力，國民黨失掉黨魂已經有一段時間，今天在升旗典禮國旗底下的所有人，都是有中國國民黨黨魂的人，大家站在青天白日滿地紅的旗幟下，要讓國民黨成為有黨魂、黨德的政黨，這樣民進黨就沒有執政的機會。

郝龍斌表示，看到現場旗海心情非常振奮，這也是他看過民間自辦升旗人數、國旗數量最多的一次。他引用韓國瑜的話，指出中華民國是我們的國，「台灣是我們的家，中華文化是我們的根，自由民主是我們的寶」，今天因為有中華民國，所以才有自由、民主、繁榮，他相信捍衛中華民國反對台獨，是在場所有人一致的想法，這也是中國國民黨的核心理念。

郝龍斌推崇張老旺是國軍英雄，在場許多人也曾為了國家國旗流血、流汗，他擔任過國軍的排長，服役的地點就在桃園，今天看見這麼多人在現場參加升旗典禮，大家一定要捍衛中國國民黨的核心理念反對台獨，只有反台獨中華民國才能長治久安。他抨擊賴清德總統把台積電送到美國，跪美舔美，讓中華民國陷入危機，他這次參選黨主席，就是為了要捍衛中華民國與中國國民黨的核心理念，請大家支持他參選，讓他明年能以國民黨黨主席的身分參加張老旺的升旗典禮。

羅智強說，他要跟大家報告三個好消息，並在宣布每個好消息後面，反問台下民眾誰爭取的？第一個就是今年的台灣光復節要放假了，第二是他擔任國民黨立院黨團書記長第一天，就要求行政院停砍軍公教年薪，第三就是還稅於民普發1萬元，這些都是他和桃園六位立委還有國民黨團爭取的，這也對應國父孫中山的三民主義民主、民權、民生。

羅志強也反擊民進黨說台灣沒有光復的論調，台灣沒有光復嗎？台灣沒有光復的話，賴清德就應該到日本去當總督。他感謝過去在桃園爭取市長提名的時候，大家對他的支持，桃園市有六位立委，其實應該加上他總共是7位，大罷免的時候，他一樣從台北市大安區過來桃園支援，他過去雖然在桃園市爭取市長提名，不過當國民黨提名張善政的時候，他就全力支持張善政，戰勝民進黨打贏桃園的選戰。他呼籲中國國民黨要強、要勇敢，要找回光榮感，就要支持他參選黨主席。

鄭麗文是雲南滇緬部隊異域孤軍子弟，升旗典禮在忠貞市場旁，也是滇緬軍來台和後代主要定居所在，她上台的時候獲雲南鄉親穿上傳統服裝，站滿講台為她壯大聲勢。她表示大家抱著興奮的心情共聚一堂，在青天白日滿地紅的國旗底下團結一致重新出發，中華民國是當年亞洲第一個民主共和國，帶給其他被殖民的國家一線曙光，包括在台灣受日本殖民的同胞們，大家都嚮往孫中山領導的革命，希望擺脫被帝國殖民悲哀的命運。

她說，80年前中華民國在亞洲浴血抗，戰擋住日本軍國主義的狼子野心，保住亞洲的民主共和國中華民國和其他國家，在台灣經濟最困難的時候，也是中華民國創造了台灣的經濟奇蹟，並成為亞洲四小龍之一；美國與中華民國斷交，台灣在風雨飄搖的時刻，國民黨代領中華民國創造護國神山，讓全世界羨慕的高科技產業台積電，到現在台灣依然被全世界羨慕，也開創了光明、民主法治的台灣。