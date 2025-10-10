「郝團隊」李永萍拉票：黨主席不是選年輕「會辯論的」

國民黨高雄市黨部今早在澄清湖舉辦國慶千人健行活動，到場的台北市前副市長李永萍趁黨員齊聚時刻，奮力替參選國民黨主席的台北前市長郝龍斌拉票，呼籲支持他競選國民黨主席，讓郝帶領國民黨。

李永萍登台時聲音沙啞到不行，她說，自己連續在雙北陪立委候選人站台、掃市場，聲音已經沙啞，雖然「高鐵票幾乎買不到」，仍堅持提前南下參加升旗活動。結果看到高雄人比太陽更熱情，十分感動。「從沒聽過哪一場升旗典禮國歌唱得這麼響亮，大家真的很愛中華民國」。

她話鋒一轉，替要競選國民黨主席的郝龍斌拉票，指選黨主席，最重要的不是誰年輕、誰會辯論，而是能讓同志各就各位、各施其才。郝龍斌是一個好老闆，他常把功勞讓給同仁，希望大家都好，所以他領導的郝團隊，八年下來戰功輝煌，「我們讓蔣萬安當上市長」，「李四川副市長也郝團隊一員，現在他去新北，我們也全力支持」。

李永萍呼籲大家用實際行動，在2026、2028守護中華民國，讓國旗繼續飄揚，永不被出賣！

對於李永萍替郝龍斌站台，兼任高雄市黨部主委的柯志恩表示，活動邀請由主辦單位負責，身為黨務主管會嚴守中立，所有候選人「手心手背都是肉」，她都會採取同樣規格對待。