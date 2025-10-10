疑大陸介入 張亞中：數十虛擬主播、統一模板評黨主席選舉

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨主席候選人張亞中今指，團隊發現有至少10多個虛擬主播頻道，以統一模板評論國民黨主席選舉，且明顯傾向特定單一候選人。圖／張亞中辦公室提供
國民黨主席改選18日登場，候選人張亞中今指，團隊發現有至少10多個虛擬主播頻道，以統一模板評論國民黨主席選舉，且明顯傾向特定單一候選人，質疑中國大陸AI技術已介入台灣政黨內部選舉輿論。張呼籲，各候選人陣營應主動聲明，未曾接受任何境外資源、演算法協助，資安單位也應調查是否涉及反滲透法。

張亞中說，他們觀察並收集到至少10多個虛擬主播頻道，發出超過上百支影片，以統一模板、相似語氣、極端情緒與單一立場，集中發表涉及國民黨主席選舉評論，並明顯傾向特定單一候選人，從頻道特徵、語言用詞、上架時間與內容結構判斷，極可能屬於跨境協同製作、資訊放大操作產物。

張亞中認為，中國大陸AI技術與宣傳產線，疑似已介入台灣政黨內部選舉輿論場域，不僅違反民主政治應有自主原則，更對資訊真實性、公平競爭與政黨公信構成嚴重威脅。

張亞中呼籲，YouTube及相關平台應公開這些頻道的營運地點、投放來源與資金流，確保資訊透明；國民黨中央及各候選人陣營應主動聲明，未曾接受任何境外資源、演算法推播或AI虛擬主播輿論協助；同時主管機關與資安單位應啟動調查，釐清是否涉及反滲透法與跨境資訊操弄。

此外，張也說，候選人團隊有接受境外資源，參與此次黨主席選舉並惡意攻擊國民黨或其他參選人，候選人應立即約束該所屬團隊，否則應立刻失去參選人資格。他支持科技創新，但更堅信，科技不應成為民主滲透的武器，唯有守護選舉自主與言論真實，才能維護中華民國的制度尊嚴與政黨民主的根本。

國民黨主席候選人1號張亞中（孫文學校總校長）上午出席國民黨中央慶祝國慶升旗典禮。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席候選人1號張亞中（孫文學校總校長）上午出席國民黨中央慶祝國慶升旗典禮。記者蘇健忠／攝影

