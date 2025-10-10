聽新聞
影／選情白熱化雲林張家總動員 郝龍斌今赴「張榮味國慶宴」求支持
國民黨主席選舉進入最後衝刺階段，雲林縣前縣長張榮味及其胞妹、現任雲林縣長張麗善已表態力挺候選人郝龍斌，張榮味今以國慶聯誼名義席開60桌宴請國民黨代表，邀大家支持郝龍斌，張麗善今證實郝龍斌將出席，她表示，很多黨內同志想為郝龍斌加油打氣，今天大家一起鼓勵他，希望他能夠順利當選國民黨主席。
據了解，張榮味原預計10月4日宴請國民黨代表，因郝龍斌臨時行程異動延期，延期至今天晚上6時，以國慶日聯誼活動名義在虎尾宴請國民黨代表，邀大家支持郝龍斌，席開60桌，張麗善及張榮味女兒、立委張嘉郡今晚都將與會。
張麗善今受訪表示，今天是國慶日，舉國歡騰，郝龍斌也會來參加這場國慶聯誼會，跟大家一起來恭賀、道喜，有很多志同道德的黨內同志，也要來為他加油打氣，大家一起鼓勵他，希望他能夠順利當選國民黨的黨主席。
