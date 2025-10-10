郝龍斌指遭境外勢力網軍攻擊 鄭麗文稱不對號入座

國民黨主席改選10月18日即將登場，6位候選人今在黨中央升旗典禮同台。候選人之一的郝龍斌今受訪指，遭到境外勢力的網軍攻擊，甚至遠超過民進黨網軍，讓他有點好奇這些網軍到底是從哪來？候選人鄭麗文備沒提詢問時則說，不要去對號入座，不想多談是否有境外勢力介入，還自嘲自己也被批得體無完膚。

郝龍斌昨晚在臉書發文指，遭到境外勢力的網軍攻擊，戰力甚至超過民進黨1450，對他而言是一場震撼教育，受到假民調、假訊息鋪天蓋地，強過國家隊網軍的攻擊。但藍營過去沒有這麼強大的網軍，否則不會過去幾次大選，一直處於劣勢，是黨內的候選人動員的嗎？

郝龍斌今在受訪時則說，希望透過選舉大家團結，但自己參選以後，發覺鋪天蓋地網軍非常多，不實謠言惡意中傷他，希望這個現象停止下來，尤其發現很多假帳號，自稱是國民黨黨員攻擊他，遠超過攻擊民進黨，甚至表達支持他的任何一位政治人物也遭網軍攻擊。

郝龍斌表示，鋪天蓋地的網軍攻擊不是一般的網軍，讓他有點好奇這些網軍到底是從哪來的？與其用網軍在攻擊他，不如花些力氣去對付民進黨。

媒體追問鄭麗文是否覺得自己被影射，鄭說，不要去對號入座，也不要製造更多仇恨、對立，今天是中華民國國慶日，希望大家能夠開開心心充滿，希望充滿信心的走下去。而郝龍斌提到有境外勢力操作網軍，鄭麗文表示，這一次國民黨主席選舉獲得超乎預期的關注是好事。

至於是否有感受到境外勢力，鄭麗文稱不太想多談，自嘲自己也被批得體無完膚，認為網路上的事就一笑置之；另黨主席選舉是否有大量網軍介入？鄭指出，台灣政治氛圍，大家也都可以感覺得到，大大小小的選舉都有非常多側翼、網軍，各種聲音勢力的介入，作為未來國民黨領導人，更要氣定神閒、穩住腳步，不要被影響，也不要被誤導。