藍主席選戰 鄭韓合體 郝拜會馬 羅憂棄保

國民黨主席選舉進入最後衝刺階段，各人選也奇招盡出。候選人鄭麗文昨天於社群發出與立法院長韓國瑜的合照，並獲韓「心想事成」的祝福；候選人張亞中批支持鄭的前黃復興黨部主委季麟連立場不一，是在玩弄黃埔精神；候選人羅智強則嘆自己遭兩陣營操作棄保夾擊，但其實他是「世代交替」、「安心可靠」的最大公約數；候選人郝龍斌則拜會前總統馬英九並透露，馬英九一句「我這邊你不用擔心」，讓他大感振奮。

鄭麗文昨天在臉書發文，並附上與韓國瑜的合照。她表示，非常感謝韓國瑜的關心，在選戰倒數階段送上最暖心的祝福和關懷，並對她的戰力和論述能力高度肯定；她也對韓國瑜在立法院忍辱負重、展現智慧及高度感到敬佩，若當選國民黨主席，一定會百分之百配合韓國瑜及韓所領導的立法院合作無間，一起攜手撥亂反正，為中華民國再造輝煌。

張亞中則砲火猛烈地說，季麟連、人稱「ＣＫ楊」的異康董事長楊建綱在四年前挺國民黨主席朱立倫、今年挺鄭麗文，總要有個理由，但目前看不到有任何高尚理由，因為兩人都只以算計為軸，這不是「從政」，而是在「玩政治」；季麟連甚至支持過民進黨籍候選人，如此懂得押寶、可藍可綠、可朱可鄭，有朝一日換別的顏色也不足為奇，這次拉攏退將助選只不過是又一次的權力的投機遊戲，玩弄黃埔精神，「退將的墮落，不配青天白日」。

而近日努力勤走基層的羅智強分析，這次黨主席之戰中可簡化為「世代交替」、「安心可靠」兩個價值之爭，他正好是符合兩價值的最大公約數，卻被兩大陣營夾擊操作棄保，黨員的掙扎他都能理解、不會有怨，只有更深的信念，就是要走出棄保，回到初心，呼籲大家支持他到底，才能選出既「安心可靠」，又能「世代交替」的黨主席，一起「逆轟高飛」，拚出逆轉勝。

郝龍斌昨則拜會馬英九，向馬英九報告自己參選過程與考量。郝坦承自己起步晚，時間過於倉促，更需要大家幫忙，因為這次黨主席的人選，將決定未來國民黨的興衰以及國家發展，至關重要，而馬英九告訴他「我這邊你不用擔心！」讓他大感振奮。