郝龍斌拜會曝參選考量 獲馬英九肯定「我這邊你不用擔心」

快訊

中央社／ 台北9日電
國民黨主席候選人郝龍斌（右）今天拜會前總統馬英九（左）。圖／取自郝龍斌臉書粉專
國民黨主席候選人郝龍斌今天拜會前總統馬英九，報告參選過程與考量，郝龍斌透露，馬英九一句「我這邊你不用擔心」，讓他大感振奮，並認為他的歷練豐富，是黨重要的領導人才，出來為黨承擔，非常適當。

國民黨主席將於18日改選，競爭日趨白熱化。郝龍斌今天下午拜會馬英九後，透過臉書表示，馬英九是國民黨前主席，更是中華民國前總統，至今仍為兩岸交流奔走。他參選黨主席，當然必須向馬英九當面報告並請益。

郝龍斌說明，他的父親郝柏村曾經是馬英九的老長官，他與馬英九兩人又是前後任台北市長。今天聊到，因為他延續馬英九開始推廣的校園游泳政策，被當時怕水的兒子強烈反彈，氣得說不支持他。但是好的政策就應該延續，謝謝馬英九為台北帶來運動風氣。

郝龍斌也提到，今天他當面跟馬英九報告參選過程跟考量，他知道起步晚又倉促，更需要大家幫忙，因為這次黨主席的人選，將決定未來國民黨的興衰，以及國家發展，他是最能承擔的人。

郝龍斌透露，馬英九一句「我這邊你不用擔心」，讓他大感振奮，並認為他的歷練豐富，是黨重要的領導人才，出來為黨承擔，非常適當。非常感謝馬英九的鼓勵與祝福。

馬英九 郝龍斌 黨主席 國民黨

