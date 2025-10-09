國民黨魁之爭 鄭麗文團隊跨海澎湖宣講理念

國民黨主席選舉競爭激烈，候選人鄭麗文競選團隊成員、前黨中央秘書長李乾龍今天到澎湖向黨員表示，下架民進黨是鄭麗文的責任，人民才有好日子。

國民黨主席選舉，包括張亞中等6人參選，其中候選人鄭麗文今天指派競選團隊成員李乾龍跨海赴澎湖，向澎湖黨員幹部宣導參選理念，包括澎湖縣黨部主委陳雙全、副主委陳永耀及議會黨團書記長許國政等近100位黨員和黨代表與會。

李乾龍指出，在726和823等2次立委罷免投票，雖評估1至3位可能被罷免，但最後以24比0完封，沒有1位被罷免，但害200位黨工扛下責任，被羈押、或交保法辦。

李乾龍表示，鄭麗文投入國民黨主席選舉，未來一定保衛中華民國；捍衛中華民國憲法；堅持九二共識，反對台獨，維護兩岸和平；下架民進黨是鄭麗文的責任，唯有政黨輪替，才有將來，人民才有好日子。

國民黨主席選舉暨第22屆全國黨代表選舉，18日在澎湖縣10個投開票所舉行，黨員人數共有8000多人，其中有投票權有3000多人。