快訊

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

​高雄紫靈宮詐欺羅生門！女代書疑背巨債墜樓亡 警拘提廟方主持人姊妹

拜會商總交換意見 鄭麗文：國民黨要扮演拚和平與經濟角色

中央社／ 台北9日電
國民黨主席候選人鄭麗文（中）9日下午拜會全國商總理事長許舒博（右），兩人一同比出5號手勢合影。圖／中央社
國民黨主席候選人鄭麗文（中）9日下午拜會全國商總理事長許舒博（右），兩人一同比出5號手勢合影。圖／中央社

國民黨主席候選人鄭麗文今天拜會商總理事長許舒博，許舒博呼籲國民黨不要網內互打。鄭麗文說，國民黨一定要扮演拚和平與經濟的角色，希望未來跟商總暢通溝通，幫大家把餅做大。

國民黨主席選舉18日投票，6人登記參選，包括前立委鄭麗文、國民黨立委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前國大代表蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中。

鄭麗文下午拜會許舒博，對當前經濟問題跟國際局勢交換意見，許舒博表示，不管執政或在野，政黨都要聽產業界意見，而不是關起門制定政策，因為台灣商人最了解國際市場以及與國際接軌。假使鄭麗文有機會成為黨主席，一定要廣聽產業界意見，成為國家政策，一起向國際市場努力。

至於是否支持鄭麗文，許舒博說，希望鄭麗文有機會脫穎而出，更希望她擔任黨主席後，讓國民黨好的政策得到全民認同。

許舒博也提到，他是國民黨黨員，期盼黨主席選舉將政見、理念、理想充分闡述給民眾、黨員了解，不要網內互打，因為即便打贏，「網也破掉了」，沒有意義。

鄭麗文表示，她不斷重申國民黨要扮演拚經濟角色，也希望把台灣政治帶回到政黨良性競爭，尤其現在處於艱困危機時刻，身為百年大黨一定要讓企業安心、放心。希望未來能跟商總暢通溝通，這是她當黨主席努力方向，幫大家把餅做大，重拾對台灣投資信心。

此外，另一位國民黨主席候選人羅智強今天公布第2支競選廣告，致敬國旗精神。他在影片中提到，「挺過風雨、挺過歷史，也許那不只是一面國旗，那是一片天空，民有、民治、民享的、以人民蒼生為念的天空，我們何其有幸，活在這樣的天空之下」。他向支持者喊話，自由民主得來不易，並呼應自己的競選政見，堅定守護自由民主，拒絕執政黨司法與政治迫害。

中國國民黨即將舉行黨主席選舉，候選人鄭麗文（左）9日到全國商業總會拜會理事長許舒博（右），兩人會中握手致意。圖／中央社
中國國民黨即將舉行黨主席選舉，候選人鄭麗文（左）9日到全國商業總會拜會理事長許舒博（右），兩人會中握手致意。圖／中央社

國民黨 鄭麗文 黨主席 商總

延伸閱讀

同獲「心想事成」祝福 鄭麗文：當選黨主席百分百配合韓國瑜

批季麟連玩弄黃埔精神 張亞中：墮落退將不配青天白日

鄭麗文​爭取高雄票源！喊話接棒後主攻南台 破綠色魔咒

影／為羅智強站台暗諷鄭麗文？ 高金素梅：他一開始就是國民黨員

相關新聞

國民黨魁之爭 鄭麗文團隊跨海澎湖宣講理念

國民黨主席選舉競爭激烈，候選人鄭麗文競選團隊成員、前黨中央秘書長李乾龍今天到澎湖向黨員表示，下架民進黨是鄭麗文的責任，人...

同獲「心想事成」祝福 鄭麗文：當選黨主席百分百配合韓國瑜

國民黨主席選舉進入關鍵倒數，各候選人也都找「大咖」助陣，繼國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強等人與立法院長韓國瑜同框後，候選...

批季麟連玩弄黃埔精神 張亞中：墮落退將不配青天白日

國民黨主席選舉如火如荼，黨務人士都直言勝負關鍵在軍系。國民黨主席候選人張亞中今批評前黃復興黨部主委季麟連立場變來變去，對...

稱遭棄保夾擊喊「逆轟高飛」 羅智強：我是最大公約數

國民黨主席選舉投票倒數，國民黨立委、黨主席候選人羅智強感嘆，分析這次黨主席之戰可簡化為「世代交替」、「安心可靠」兩個價值...

郝龍斌台中座談「盧挺郝」？ 有人說「誤會了」

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚到台中市莒光新城社區座談，因幾位盧秀燕身邊核心人士都到了，被視為是盧挺郝的象徵，但也有人認為其...

郝龍斌選黨主席「臨時大家要我出來」 和盧秀燕有「交心的談話」

國民黨主席候選人郝龍斌今晚到台中市座談時透露，自己是「臨時大家要我出來」，原因則是盧秀燕想要把以往選舉「決戰中台灣」變成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。