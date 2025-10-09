拜會商總交換意見 鄭麗文：國民黨要扮演拚和平與經濟角色

國民黨主席候選人鄭麗文今天拜會商總理事長許舒博，許舒博呼籲國民黨不要網內互打。鄭麗文說，國民黨一定要扮演拚和平與經濟的角色，希望未來跟商總暢通溝通，幫大家把餅做大。

國民黨主席選舉18日投票，6人登記參選，包括前立委鄭麗文、國民黨立委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前國大代表蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中。

鄭麗文下午拜會許舒博，對當前經濟問題跟國際局勢交換意見，許舒博表示，不管執政或在野，政黨都要聽產業界意見，而不是關起門制定政策，因為台灣商人最了解國際市場以及與國際接軌。假使鄭麗文有機會成為黨主席，一定要廣聽產業界意見，成為國家政策，一起向國際市場努力。

至於是否支持鄭麗文，許舒博說，希望鄭麗文有機會脫穎而出，更希望她擔任黨主席後，讓國民黨好的政策得到全民認同。

許舒博也提到，他是國民黨黨員，期盼黨主席選舉將政見、理念、理想充分闡述給民眾、黨員了解，不要網內互打，因為即便打贏，「網也破掉了」，沒有意義。

鄭麗文表示，她不斷重申國民黨要扮演拚經濟角色，也希望把台灣政治帶回到政黨良性競爭，尤其現在處於艱困危機時刻，身為百年大黨一定要讓企業安心、放心。希望未來能跟商總暢通溝通，這是她當黨主席努力方向，幫大家把餅做大，重拾對台灣投資信心。

此外，另一位國民黨主席候選人羅智強今天公布第2支競選廣告，致敬國旗精神。他在影片中提到，「挺過風雨、挺過歷史，也許那不只是一面國旗，那是一片天空，民有、民治、民享的、以人民蒼生為念的天空，我們何其有幸，活在這樣的天空之下」。他向支持者喊話，自由民主得來不易，並呼應自己的競選政見，堅定守護自由民主，拒絕執政黨司法與政治迫害。