同獲「心想事成」祝福 鄭麗文：當選黨主席百分百配合韓國瑜

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨主席選舉進入關鍵倒數，各候選人也都找「大咖」助陣，繼國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強等人與立法院長韓國瑜同框後，候選人鄭麗文稍早與韓國瑜會面。圖／取自鄭麗文臉書
國民黨主席選舉進入關鍵倒數，各候選人也都找「大咖」助陣，繼國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強等人與立法院長韓國瑜同框後，候選人鄭麗文稍早與韓國瑜會面。圖／取自鄭麗文臉書

國民黨主席選舉進入關鍵倒數，各候選人也都找「大咖」助陣，繼國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強等人與立法院長韓國瑜同框後，候選人鄭麗文稍早與韓國瑜會面，她感謝韓國瑜對她的關心及「心想事成」的祝福，也承諾未來若當選國民黨主席，一定會百分之百配合韓國瑜及立法院，攜手撥亂反正、再造輝煌。

國民黨重要公職人物近期陸續表態，包含新北市長侯友宜、桃園市長張善政挺郝龍斌，郝龍斌前陣子拜訪韓國瑜，也獲韓國瑜祝福「心想4成」；羅智強也邀韓國瑜出席「自強團結大會」，同樣獲韓國瑜祝福「心想事成」。另外，台中市長盧秀燕近日也陸續陪同郝龍斌、黨主席候選人張亞中等人吃小吃，引發討論。

鄭麗文稍早於社群發文，並附上與韓國瑜的合照。鄭麗文表示，非常感謝韓國瑜對她的關心，在選戰倒數階段給她送上最暖心的祝福和關懷，除了關心她身體狀況、吃過飯沒有，還祝她「心想事成」。

鄭麗文轉述，韓國瑜對她的戰力和論述能力高度肯定，也稱讚她為人正直，而她也向韓國瑜報告，一定會努力贏得黨主席選舉，讓國民黨氣象一新、愈來愈好。

鄭麗文指出，立法院是台灣最受矚目的政治修羅場，她非常敬佩韓國瑜一年多來在立法院忍辱負重，充分展現政治家才有的大智慧和高度，因此，他也向韓國瑜承諾，若當選國民黨主席，一定會百分之百配合韓國瑜及韓所領導的立法院合作無間，一起攜手撥亂反正、讓台灣回到正軌，為中華民國再造輝煌。

