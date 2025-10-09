國民黨主席改選 郝龍斌拜會楊文科、邱鏡淳爭取支持

快訊

中央社／ 台北9日電

國民黨主席選舉18日投票，爭取黨主席大位的候選人郝龍斌今天拜會新竹縣長楊文科與前新竹縣長邱鏡淳。郝龍斌說，謝謝楊文科與邱鏡淳給他溫暖，他一定不負所托，帶領國民黨團結一致，重返執政。

國民黨主席將於18日改選，競爭日趨白熱化。候選人之一的羅智強透過臉書發文表示，這次黨主席選舉，可以簡化成2個價值之爭，覺得世代交替最重要的黨員，會選他或另一位候選人鄭麗文，覺得安心可靠最重要的黨員，會選他或另一位候選人郝龍斌。理論上他是兩者兼具的最大公約數，但實際上卻成了第一個被棄保的候選人。

郝龍斌今天則到新竹縣拜會楊文科與邱鏡淳，爭取支持。郝龍斌透過臉書表示，他在台北市長8年期間，和當時擔任新竹縣長的邱鏡淳有密集交流，像是新竹主辦民國102年台灣燈會，邱鏡淳特別率縣府官員到市府見他，他把北市主辦花博的經驗毫無保留地跟邱鏡淳分享。

郝龍斌也說，2017年世大運時，新竹縣是重要的合作縣市，楊文科當時擔任副縣長，也與他合作愉快，因此建立了深厚的情誼。今天老友相見，楊文科特別感謝他過去對客家鄉親、新竹建設與交流的支持，也肯定他是最適合的黨主席人選。

郝龍斌強調，雖然中央是由民進黨執政，但是地方有多達15個縣市由國民黨執政，這股強大的力量必須團結，一樣可以為民謀福利，他是最有能力整合地方縣市的黨主席。

新竹 郝龍斌

