批季麟連玩弄黃埔精神 張亞中：墮落退將不配青天白日

國民黨主席選舉如火如荼，黨務人士都直言勝負關鍵在軍系。國民黨主席候選人張亞中今批評前黃復興黨部主委季麟連立場變來變去，對於支持的人選都以算計為軸，拉攏退將為候選人鄭麗文助選只不過是又一次的權力的投機遊戲，玩弄黃埔精神，「退將的墮落，不配青天白日」。

張亞中指出，回想四年前黨主席選舉時是重要路線之爭，他提出「台灣人也是中國人」、「兩岸應簽署和平協議」遭黨內扣上「紅統」、「亡黨」的帽子，結果季麟連選擇站在當時的黨主席候選人朱立倫身邊，並於之後出任黃復興黨部主委，期間對朱立倫逢迎拍馬，讓朱立倫看到了「黃復興」的軟弱，終致黃復興黨部遭裁撤。

張亞中說，現在季麟連支持鄭麗文，且還有位「背後靈」、人稱CK楊的楊建綱；他在兩三年前曾與楊建綱見過面，他詢問對方「有後悔嗎？」對方沒有回答。他要問的是，季麟連、楊建綱四年前挺朱立倫、今年挺鄭麗文，總要有個理由，但目前看不到有任何高尚理由，因為兩人都只以算計為軸，這不是「從政」，而是在「玩政治」。

張亞中批評，季麟連2008年時仍在現役，就敢身穿上軍服公開為民進黨籍候選人李文忠站台造勢，如此懂得押寶、可藍可綠、可朱可鄭，有朝一日換別的顏色也不足為奇；現在稱還鄭麗文是「復興（崗）女俠」，這根本是羞辱革命烈士。

張亞中認為，黃埔精神是中華民國國歌的靈魂，自己「正藍」之心始終如一，而過程中也從沒看過季麟連所支持的鄭麗文身影，卻再度拉攏退將為鄭麗文助勢，說穿了這不過又是一場權力的投機遊戲，「我不能，也不會把中國國民黨的靈魂，交給一個曾高喊『推翻國民黨暴政』的人。」