快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

稱遭棄保夾擊喊「逆轟高飛」 羅智強：我是最大公約數

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨主席選舉投票倒數，國民黨立委、黨主席候選人羅智強近日持續拜票。圖／取自羅智強臉書
國民黨主席選舉投票倒數，國民黨立委、黨主席候選人羅智強近日持續拜票。圖／取自羅智強臉書

國民黨主席選舉投票倒數，國民黨立委、黨主席候選人羅智強感嘆，分析這次黨主席之戰可簡化為「世代交替」、「安心可靠」兩個價值之爭，他正好是符合兩價值的最大公約數，卻成了被棄保的對象，呼籲大家走出棄保，才能選出既「安心可靠」，又能「世代交替」的黨主席，一起逆轟高飛，拚出逆轉勝。

羅智強今早於社群發文，表示自己遇到了一個前所未有的困境，但也相信自己會擊敗棄保，「逆轟高飛」。他指出，很多黨員都說他很好，但能不能不要選黨主席、把機會讓給〇〇〇，發現原來他在這場選戰中最大的對手是「棄保」。

羅智強分析，這次黨主席選舉可簡化為「世代交替」、「安心可靠」兩個價值之爭，覺得世代交替最重要的黨員，會選他或候選人鄭麗文；覺得安心可靠最重要的黨員，會選他或候選人郝龍斌，所以他是兩者兼具的「最大公約數」，但卻成為「第一個被棄保」的候選人，遭雙重夾擊。

羅智強指出，為何沒人操作「棄郝保鄭」或「棄鄭保郝」？因為覺得郝龍斌「安心可靠」的選民，就算不投郝，也只會投他，不會投鄭麗文；覺得鄭「世代交替」的選民，就算不投鄭，也只會投他，不會投郝。

羅智強表示，黨員的掙扎他都能理解，不會有怨，只有更深的信念，就是要走出棄保，回到初心。呼籲支持者們投「最愛的候選人」，不要讓八點檔的苦情肥皂劇上演—「我真的真的好愛你，但我不能嫁給你。」走出棄保，才能選出讓人既「安心可靠」，又能「世代交替」的黨主席。

羅智強 鄭麗文

延伸閱讀

「盧媽二子」站台郝龍斌 台中政壇觀察：盧秀燕支持郝龍斌

鄭麗文​爭取高雄票源！喊話接棒後主攻南台 破綠色魔咒

影／不滿對手意圖操作棄保 羅智強：黨內有造謠氛圍

影／為羅智強站台暗諷鄭麗文？ 高金素梅：他一開始就是國民黨員

相關新聞

稱遭棄保夾擊喊「逆轟高飛」 羅智強：我是最大公約數

國民黨主席選舉投票倒數，國民黨立委、黨主席候選人羅智強感嘆，分析這次黨主席之戰可簡化為「世代交替」、「安心可靠」兩個價值...

郝龍斌台中座談「盧挺郝」？ 有人說「誤會了」

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚到台中市莒光新城社區座談，因幾位盧秀燕身邊核心人士都到了，被視為是盧挺郝的象徵，但也有人認為其...

郝龍斌選黨主席「臨時大家要我出來」 和盧秀燕有「交心的談話」

國民黨主席候選人郝龍斌今晚到台中市座談時透露，自己是「臨時大家要我出來」，原因則是盧秀燕想要把以往選舉「決戰中台灣」變成...

「盧媽二子」站台郝龍斌 台中政壇觀察：盧秀燕支持郝龍斌

國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今在台中舉行造勢活動，「盧媽二子」黃健豪、廖偉翔站台成為場內焦點。外界解讀，這場動作顯示...

台中盧系立委拱郝龍斌破解世代交替 胡志強也願剁頭保證這件事

國民黨主席候選人郝龍斌今晚到台中市莒光新城社區座談，他認為黨主席的角色就是職籃的「總教練」，要知人善任，把每一個黨內的戰...

影／輕鬆吃播變抱怨大會 張亞中對盧秀燕大吐黨主席選舉苦水

國民黨主席選舉暗潮洶湧，候選人張亞中壓抑情緒終爆發，今晚在面對台中市長盧秀燕時大吐苦水，他認為在參選主席的過程被不公平的對待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。