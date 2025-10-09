稱遭棄保夾擊喊「逆轟高飛」 羅智強：我是最大公約數

國民黨主席選舉投票倒數，國民黨立委、黨主席候選人羅智強感嘆，分析這次黨主席之戰可簡化為「世代交替」、「安心可靠」兩個價值之爭，他正好是符合兩價值的最大公約數，卻成了被棄保的對象，呼籲大家走出棄保，才能選出既「安心可靠」，又能「世代交替」的黨主席，一起逆轟高飛，拚出逆轉勝。

羅智強今早於社群發文，表示自己遇到了一個前所未有的困境，但也相信自己會擊敗棄保，「逆轟高飛」。他指出，很多黨員都說他很好，但能不能不要選黨主席、把機會讓給〇〇〇，發現原來他在這場選戰中最大的對手是「棄保」。

羅智強分析，這次黨主席選舉可簡化為「世代交替」、「安心可靠」兩個價值之爭，覺得世代交替最重要的黨員，會選他或候選人鄭麗文；覺得安心可靠最重要的黨員，會選他或候選人郝龍斌，所以他是兩者兼具的「最大公約數」，但卻成為「第一個被棄保」的候選人，遭雙重夾擊。

羅智強指出，為何沒人操作「棄郝保鄭」或「棄鄭保郝」？因為覺得郝龍斌「安心可靠」的選民，就算不投郝，也只會投他，不會投鄭麗文；覺得鄭「世代交替」的選民，就算不投鄭，也只會投他，不會投郝。

羅智強表示，黨員的掙扎他都能理解，不會有怨，只有更深的信念，就是要走出棄保，回到初心。呼籲支持者們投「最愛的候選人」，不要讓八點檔的苦情肥皂劇上演—「我真的真的好愛你，但我不能嫁給你。」走出棄保，才能選出讓人既「安心可靠」，又能「世代交替」的黨主席。