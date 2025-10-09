郝龍斌台中座談「盧挺郝」？ 有人說「誤會了」

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚到台中市莒光新城社區座談，因幾位盧秀燕身邊核心人士都到了，被視為是盧挺郝的象徵，但也有人認為其中有誤會，因為人不是盧動的，而是前市長胡志強邀的。

昨晚的座談會辦在北區的莒光新城社區，由東南區市議員李中和立委黃健豪發起。黃健豪和出席的立委廖偉翔都是盧秀燕子弟兵，他們都屬盧的親密核心人士，加上民政局吳世瑋雖站得遠遠的，也被視為是指標人物之一，他被許多人私下稱做是盧的「兵馬大元帥」，有動員各區兵馬和「燕友會」能力。另外，前市長胡志強到場，也具有一定的意義。

不過，也有人不認同這是盧挺郝的象徵，例如國民黨北區市議員陳政顯和陳文政昨晚都未見出席，到場的里長也多數北屯區。陳文政就說，如果盧真的有授意，莒光新城是他的選區，應該會通知他，但他未接到電話，也未參加。李中會發起，是因為和軍系關係緊密，與軍系有交情，且離選舉還有10天，盧既說了會公平對待每一候選人，應該不會有表態動作，僅憑一場活動就下判斷太危險。

吳世瑋則說，自己是受胡志強所邀前往，他是胡市長時代的建設局長，胡3、4天前就邀了，他因老長官之邀而前往，盧市長沒有給他任何指示。至次廖偉翔則因曾任胡的助理，黃健豪也與胡關係佳而受邀，他認為這場活動是由胡志強主導的，外界誤會了。