郝龍斌選黨主席「臨時大家要我出來」 和盧秀燕有「交心的談話」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌今晚到台中市座談時透露，自己是「臨時大家要我出來」原因則是盧秀燕想要把以往決戰中台灣變成「決戰南台灣」。記者黃寅／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌今晚到台中市座談時透露，自己是「臨時大家要我出來」，原因則是盧秀燕想要把以往選舉「決戰中台灣」變成「決戰南台灣」，盧有這樣的情懷，他當然願意支持她，並分進合擊。不過他參選之後，才發現這是一場百米賽，別人已經先跑了20米，但他有信心，憑他的戰鬥力可以追上去。

郝龍斌說，他當初就是支持盧秀燕選黨主席，但盧9月2日時決定不選，最重要的是要穩住中台灣，後來盧秀燕跟他有過交心的談話。他說，盧對對選總統這件事表示，只要國民黨贏最重要，可是國民黨要贏，過去都講決戰中台灣，她認為如果她可以把決戰中台灣這件事情變成決戰南台灣，由她把中台灣穩住，這是對國民黨最大的貢獻。

他說，盧秀燕有這樣的胸懷，「臨時大家要我出來，我當然要支持她」，所以決定要分進合擊。可是，他必須考量，如果做黨主席，要解決的問題第一個是財務，第二是能不能整合。經過長時間考量，到了9月16日，中廣前董事長趙少康打電話給他說「你不能再想了，別人都想我們做領導人做了這麼久，這件事情竟然要想那麼久，這不是領導人的風格，也不是你行事的風格，你就決定了吧。」所以，他9月16日決定參選。

郝龍斌說，當時他曾經跟趙少康講，這是一個400米的中程賽跑，人家已經跑了100米；趙少康問他有沒有把握追上？郝回說有把握，結果當他一下來選，才發現這是一個百米的短程賽跑，人家已經先跑了20米，他現在非常辛苦地在後面追上去，但他有信心，憑他的戰鬥力可以追上去。

