聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕與郝龍斌多年好友，盧秀燕稱郝為「郝大哥」互動自然，顯見關係密切。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕與郝龍斌多年好友，盧秀燕稱郝為「郝大哥」互動自然，顯見關係密切。記者陳敬丰／攝影

國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今在台中舉行造勢活動，「盧媽二子」黃健豪廖偉翔站台成為場內焦點。外界解讀，這場動作顯示市長盧秀燕陣營態度已有所表態「挺郝」。

立委黃健豪受訪指出，活動從籌劃、邀請到舉辦，全程都有向盧市長報告，也曾正式邀請盧出席，「但今天市長剛好要接待張亞中，時間強碰，才無法到場致意」。

他表示，理想的黨主席不僅是戰將，更要具備整合資源與領導團隊的能力，「郝龍斌選舉打過勝仗、提拔新人，又有地方首長歷練，是我願意挺他的原因。」

國民黨主席選舉將於十月十八日投票，目前形勢仍混沌不明，不過地方政壇人士多認定市長盧秀燕「應該」支持郝龍斌。

郝龍斌在台中造勢時也透露，盧市長給予他許多溫暖與祝福，「如果我當選主席，她會非常高興。」郝龍斌也是盧秀燕第一位陪同吃播的國民黨主席候選人，接下來羅智強、鄭麗文與張亞中陸續登場，政壇人士解讀「郝龍斌搶頭香」頗具象徵意義。

市議會國民黨團書記長李中則指出，市府副市長以下的盧團隊成員中，不少人近期為郝奔走助選，「應該都有跟盧市長報告過。」他坦言，盧秀燕因被外界形容「幫誰、誰就會當選」，因此刻意低調，避免外界過度解讀。

隨著選戰逼近，藍營各派系積極尋求整合，台中因盧秀燕高人氣，被視為兵家必爭之地，也成為各候選人爭相拉攏的焦點。

盧秀燕子弟兵、立委黃健豪公開支持郝龍斌，並表示已經向市長盧秀燕報告過了。圖／黃健豪提供
盧秀燕子弟兵、立委黃健豪公開支持郝龍斌，並表示已經向市長盧秀燕報告過了。圖／黃健豪提供
盧秀燕子弟兵、立委廖偉翔公開站台郝龍斌。圖／黃健豪提供
盧秀燕子弟兵、立委廖偉翔公開站台郝龍斌。圖／黃健豪提供

郝龍斌 盧秀燕 國民黨 黃健豪 廖偉翔 黨主席

相關新聞

「盧媽二子」站台郝龍斌 台中政壇觀察：盧秀燕支持郝龍斌

國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今在台中舉行造勢活動，「盧媽二子」黃健豪、廖偉翔站台成為場內焦點。外界解讀，這場動作顯示...

影／輕鬆吃播變抱怨大會 張亞中對盧秀燕大吐黨主席選舉苦水

國民黨主席選舉暗潮洶湧，候選人張亞中壓抑情緒終爆發，今晚在面對台中市長盧秀燕時大吐苦水，他認為在參選主席的過程被不公平的對待...

台中盧系立委拱郝龍斌破解世代交替 胡志強也願剁頭保證這件事

國民黨主席候選人郝龍斌今晚到台中市莒光新城社區座談，他認為黨主席的角色就是職籃的「總教練」，要知人善任，把每一個黨內的戰...

批對手見盧秀燕不選才來 張亞中：選的不舒服、沒遇可敬對手

台中市長盧秀燕今晚陪同國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中吃小籠包。張亞中坦言，這次黨主席選舉，他選得很不舒服，很多制...

陪張亞中吃小籠包 盧秀燕：身為黨員應盡的義務

國民黨主席選舉白熱化，台中市長盧秀燕今晚陪同國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中吃小籠包。盧秀燕表示，只要候選人願意碰...

鄭麗文​爭取高雄票源！喊話接棒後主攻南台 破綠色魔咒

國民黨主席候選人鄭麗文今天南下高雄，以舊有左營眷村社區，當成她爭取黨主席的前哨站。她表示當選黨主席後，會把南台灣當重點，...

