「盧媽二子」站台郝龍斌 台中政壇觀察：盧秀燕支持郝龍斌

國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今在台中舉行造勢活動，「盧媽二子」黃健豪、廖偉翔站台成為場內焦點。外界解讀，這場動作顯示市長盧秀燕陣營態度已有所表態「挺郝」。

立委黃健豪受訪指出，活動從籌劃、邀請到舉辦，全程都有向盧市長報告，也曾正式邀請盧出席，「但今天市長剛好要接待張亞中，時間強碰，才無法到場致意」。

他表示，理想的黨主席不僅是戰將，更要具備整合資源與領導團隊的能力，「郝龍斌選舉打過勝仗、提拔新人，又有地方首長歷練，是我願意挺他的原因。」

國民黨主席選舉將於十月十八日投票，目前形勢仍混沌不明，不過地方政壇人士多認定市長盧秀燕「應該」支持郝龍斌。

郝龍斌在台中造勢時也透露，盧市長給予他許多溫暖與祝福，「如果我當選主席，她會非常高興。」郝龍斌也是盧秀燕第一位陪同吃播的國民黨主席候選人，接下來羅智強、鄭麗文與張亞中陸續登場，政壇人士解讀「郝龍斌搶頭香」頗具象徵意義。

市議會國民黨團書記長李中則指出，市府副市長以下的盧團隊成員中，不少人近期為郝奔走助選，「應該都有跟盧市長報告過。」他坦言，盧秀燕因被外界形容「幫誰、誰就會當選」，因此刻意低調，避免外界過度解讀。