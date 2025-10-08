台中盧系立委拱郝龍斌破解世代交替 胡志強也願剁頭保證這件事

國民黨主席候選人郝龍斌今晚到台中市莒光新城社區座談，他認為黨主席的角色就是職籃的「總教練」，要知人善任，把每一個黨內的戰將放在最適合的位置，組成一個最強的戰隊，然後去打這場球，而且更重要，要贏這場球，就是2026、2028的選舉。

今晚的座談由立委黃健豪和市議員李中發起，另位年輕立委廖偉翔也到場表示支持；前市長胡志強、前立委沈智慧和國民黨中常委陳俗蓉等多位里長等地方人士都參與。郝龍斌抵達時以大進場方式走向舞台，受到民眾夾道歡迎，會後也被人簇擁要求合影和簽名。

包括黃健豪、廖偉翔、李中等人的發言都說，大家要選出的黨主席必須著眼於2028年，能讓市長盧秀燕順利當選，取回政權，因此候選人的特質必須是「穩定」。廖偉翔甚至直指，黨主席需要的是可以造王、造后的候選人，不見得是要發言辛辣、嘴巴很厲害的人，而是要能整合且讓人信賴的人。李中也說，最值得盧秀燕信賴的就是郝龍斌。

黃健豪說，有人說黨主席要世代交替，但是有戰力的人很多，好的戰將不見得會是一個好的軍團司令，更重要的是能搭建一個好的平台，用好的團隊和作戰方針，這些戰將才能在正確的位置上好好發揮。他也舉YouBike和現在各縣市都模仿的「1999」市政服務專線電話，都是郝龍斌在台北市長任內建置，代表郝的能力很強。

胡志強則說，他在臉書上支持郝龍斌引來網軍攻擊，還有人說郝龍斌是是靠爸爸郝柏村才有今天，甚至說郝龍斌會貪汙，但他可以保證，郝龍斌當兵到一路當了環保署長、台北市長都是靠自己，若要說郝會貪汙，他願意把頭剁下來保證「絕對不會」