影／輕鬆吃播變抱怨大會 張亞中對盧秀燕大吐黨主席選舉苦水

國民黨主席選舉暗潮洶湧，候選人張亞中壓抑情緒終爆發，今晚在面對台中市長盧秀燕時大吐苦水，他認為在參選主席的過程被不公平的對待，也對制度的混亂大表不滿，認為國民黨連一個基本的規矩都沒有。盧秀燕在一旁表情嚴肅，原本輕鬆吃播行程變成抱怨大會，用餐過程一度相當尷尬。

張亞中與盧秀燕晚上前往「滬舍餘味」大啖小籠包與酸梅汁，由於先前已有郝龍斌、羅智強、鄭麗文在盧秀燕的邀請下，大啖台中美食。原本預期今晚是一場輕鬆愉快的吃播行程，盧秀燕除了話常長之外，也藉機行銷台中美食。一開始張亞中有備而來，暢談許多理念，兩人在席間遲遲沒有動筷，張亞中一度發現，覺得不好意思。盧秀燕盡東道主的情誼，也開啟聊天綠燈，要張亞中暢所欲言。

兩人原本暢談理想，對黨的期待以及台灣的願景，不料張亞中話鋒一轉提及黨主席選舉過程大吐苦水，認為這場選舉荒腔走板，抱怨一切都以盧秀燕為中心，所有人都在等待她，沒想到她不出來以後，要繳黨費時間從6月延到9月，讓許多人頭黨員有可趁之機。

張亞中對著盧秀燕說，如果她一開始就決定要參選，大家都不必講話，她篤定當選。但張亞中認為自己也還是能選，就算陪榜也沒關係。但因為她決定不參選，所有事情都亂了套，所有選舉時長卻因為朱立倫要等她一個人，這不是做事情應有的方式。國民黨是百年政黨，黨主席是一個尊貴的位置，卻被大家認為有機可趁，這真的是國民黨的悲哀。

張亞中也坦言，選舉的過程贏不了其他候選人，但他也遇不到一位可敬的對手，包括一個要真心出來選黨主席的人也沒有，而且他認為其他候選人也都沒有準備好。其他人都在政見上表示，2026及2028選輸了就辭職，但張亞中認為，如果輸掉大選，那黨主席辭不辭職都沒那麼重要了，反正都選輸了。