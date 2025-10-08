批對手見盧秀燕不選才來 張亞中：選的不舒服、沒遇可敬對手

快訊

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今晚陪同國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中吃小籠包。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今晚陪同國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中吃小籠包。張亞中坦言，這次黨主席選舉，他選得很不舒服，很多制度所改就改、荒腔走板，壞了國民黨制度百年大黨，很多人都是盧不選了，才出來選，而他是有備而來，「直到現在我都沒遇到一個可敬的對手」。

張亞中坦言，這場選舉選到現在，他心裡很不舒服，其他競爭對手都是盧市長不出來，才出來參選，但他不同，「如果盧市長出來選，我還是會選到底」。他也說，幾場辯論會下來，發現大家都是喊口號居多，大家都喊改革，有些候選人以前也擔任黨職，當時為什麼不改革？

張亞中批評，這場選舉一切都是以盧秀燕為中心，今天盧沒參選，所有都亂掉了，朱立倫等盧秀燕一個人，不能這樣幹，不選還要等兩個禮拜，陷市長於不義，報名時間可以改，辯論會幾場也可以改，所有東西荒腔走板，壞了國民黨制度百年大黨，黨主席何等尊貴，這是國民黨的悲哀，直到現在他都沒遇到一個可敬的對手。

張亞中表示，花蓮堰塞湖事件，台灣也有堰塞湖，而且這幾年恐怕就會潰堤，因為兩岸的敵對升高，美國的堤壩已經開始撤了，關稅問題，衝擊工具機甚鉅，美國正準備掏空台灣，台灣還有幾年時間？有辦法等到2028來清德卸任了才來處理這個問題？

張亞中強調，他如果當選黨主席，會立刻開啟與北京的政治對話，談一個和平方案，國民黨現在只有這兩年機會，把關係穩定下來，否則台灣變成烏克蘭怎麼辦？

台中市長盧秀燕今晚陪同國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中吃小籠包。記者陳秋雲／攝影

張亞中 國民黨 盧秀燕 黨主席

