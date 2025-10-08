陪張亞中吃小籠包 盧秀燕：身為黨員應盡的義務

國民黨主席選舉白熱化，台中市長盧秀燕今晚陪同國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中吃小籠包。盧秀燕表示，只要候選人願意碰面，她都願意陪同，給他們一個平台表達政見的機會，「我有一些被利用的價值，也是我身為黨員應該盡的義務」。

國民黨主席選舉將在10月18日投票，盧秀燕先前已與候選人郝龍斌、羅智強與鄭麗文一起吃播，今晚與張亞中到「滬舍餘味」大啖小籠包與酸梅汁，張亞中送了盧秀燕三本書。張亞中說，這次拜會盧市長，是想請盧市長認識他這個人，「要市長支持我，何必強人所難？」不要對她情緒勒索，要尊重對方。

盧秀燕表示，黨員如果先入為主，故步自封的話，就不能選賢與能，她身為一名黨員，下班陪各位候選人吃播，希望候選人可以透過平台與黨員溝通。她就是展現黨員應該盡的義務，打開心房，聽其言、觀其行，「我有一些被利用的價值，也是我身為黨員應該盡的義務」。

張亞中說，他對國民黨的制度感到憂慮，辯論會上很多人說國民黨要團結，但團結的方法就是制度。參選過程中很多人說要徵召盧秀燕參選2028，這是不妥，他沒有消費盧市長要徵召，而要給盧鋪紅地毯，就是公平公正公開的初選，這才是對盧市長最大的尊重。

張亞中也說，如果他當選黨主席會修改黨章，將黨主席任期改至2028年5月19日，選上2028總統後，5月20日就接任黨主席，如果總統不當黨主席，就由總統任命黨主席，總統與黨主席的任期是同步。他也建議參選總統的人選採兩輪制，避免互相推擠鬥爭，對黨的和諧有幫助。