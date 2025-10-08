影／郝龍斌：兩岸和平不能全寄望川普 寧願賴清德放棄台獨
賴清德總統近日受訪時表示，若美國總統川普能說服大陸國家主席習近平放棄武力犯台，應該可得諾貝爾獎。國民黨主席候選人郝龍斌今天回應說，兩岸和平穩定是總統最重要責任，不能寄望在外國總統川普身上，我倒寧願賴總統放棄台獨，也希望他能促進兩岸和平得到諾貝爾和平獎。
郝龍斌到新北市與黨代表及黨員面對面致意，強調因為國民黨連續3次總統選舉失利，是全黨的共同痛，他參選是為了讓國民黨重新團結並贏回人民的信任，2026地方選舉贏的主軸就是「顧北、穩中、搶南」，屆時會由易到難、現任優先盡快處理黨內提名問題，並與民眾黨協調在野合作，北中均勝利才能進一步在南部贏得總統大選。郝龍斌並承諾當選黨主席若拿不下五都願意辭職負責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言