影／郝龍斌：兩岸和平不能全寄望川普 寧願賴清德放棄台獨

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌（中）今天出席新北市黨代表及黨員見面會，承諾當選若拿不下五都願意辭職負責。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌（中）今天出席新北市黨代表及黨員見面會，承諾當選若拿不下五都願意辭職負責。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統近日受訪時表示，若美國總統川普能說服大陸國家主席習近平放棄武力犯台，應該可得諾貝爾獎。國民黨主席候選人郝龍斌今天回應說，兩岸和平穩定是總統最重要責任，不能寄望在外國總統川普身上，我倒寧願賴總統放棄台獨，也希望他能促進兩岸和平得到諾貝爾和平獎。

郝龍斌到新北市與黨代表及黨員面對面致意，強調因為國民黨連續3次總統選舉失利，是全黨的共同痛，他參選是為了讓國民黨重新團結並贏回人民的信任，2026地方選舉贏的主軸就是「顧北、穩中、搶南」，屆時會由易到難、現任優先盡快處理黨內提名問題，並與民眾黨協調在野合作，北中均勝利才能進一步在南部贏得總統大選。郝龍斌並承諾當選黨主席若拿不下五都願意辭職負責。

國民黨主席候選人郝龍斌（右三）今天出席新北市黨代表及黨員見面會，與支持者熱情喊口號加油。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌（右三）今天出席新北市黨代表及黨員見面會，與支持者熱情喊口號加油。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌（左）今天出席新北市黨代表及黨員見面會，與全場支持者熱情致意後開心拭汗。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌（左）今天出席新北市黨代表及黨員見面會，與全場支持者熱情致意後開心拭汗。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌（右三）今天出席新北市黨代表及黨員見面會，受到支持者熱情簇擁。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌（右三）今天出席新北市黨代表及黨員見面會，受到支持者熱情簇擁。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌（左）今天出席新北市黨代表及黨員見面會，感謝新北市議長蔣根煌（右）全力相挺。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌（左）今天出席新北市黨代表及黨員見面會，感謝新北市議長蔣根煌（右）全力相挺。記者潘俊宏／攝影

