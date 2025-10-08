國民黨主席候選人鄭麗文今天南下高雄，以舊有左營眷村社區，當成她爭取黨主席的前哨站。她表示當選黨主席後，會把南台灣當重點，希望「重點突破」台南、高雄2都，打破綠色執政的魔咒。

鄭麗文今天下午由前立委張顯耀陪同，到左營區合群新城發表政見，晚間另赴左營果貿社區，爭取國民黨員支持。她一到合群新城，便受支持者爭相擊掌、握手。

鄭麗文說，兩岸是不是能夠遠離戰火迎來和平、是不是可爆發更美好的未來、台灣能不能夠在關稅的海嘯中安然無恙，再創經濟的奇蹟，再造新的護國神山、台灣能不能走出仇恨對立內耗，接下來這3年真的非常地關鍵。

鄭麗文表示，台灣在民進黨的執政、在賴清德「毀憲亂政」之下，能否繼續保有民主法治自由制度，是一個巨大的問號。

她說，「命運掌握在我們的手裡」，相信在台灣唯有中國國民黨可以撥亂反正、唯有中國國民黨可以帶著台灣開創和平、走出經濟海嘯、可以帶著台灣繼續穩健的走在自由法治的這條康莊大道。鄭麗文認為，在這個關鍵時刻，她選擇站出來承擔，希望讓國民黨能夠完成世代接棒。