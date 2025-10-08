影／不滿對手意圖操作棄保 羅智強：黨內有造謠氛圍
國民黨主席選舉進入白熱化階段，候選人羅智強在台中舉行黨員座談會。他在致詞時表示，他在黨內深受黨員肯定，卻被黨員呼籲不要選黨主席，他才驚覺自己被操作棄保效應。
羅智強說，這一場選戰他是君子之爭，不口出惡言，炮口一致對準民進黨，從不針對黨員同志開火。但是他的對手對他沒有那麼客氣，每個都要操作棄保，甚至要他退選禮讓鄭麗文。他認為造謠的氛圍已在黨內蔓延。
羅智強指出，他強調自己沒有退選，甚至要提告，沒想到又被傳出他與郝龍斌結盟，這樣還要給他一條活路嗎?一下投靠鄭麗文，一下子又與郝龍斌結盟，搞得他好亂。他強調自己會參選到底，光明正大地拿下選戰。
羅智強說，大家都喜歡他，但都為了別人要放棄他，這實在不是公平的文化。他呼籲黨員們要支持他，為他討公道。
