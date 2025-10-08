快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

影／不滿對手意圖操作棄保 羅智強：黨內有造謠氛圍

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
國民黨主席10月18日進行選舉投票，候選人羅智強在台中舉行黨員座談會。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席10月18日進行選舉投票，候選人羅智強在台中舉行黨員座談會。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席選舉進入白熱化階段，候選人羅智強在台中舉行黨員座談會。他在致詞時表示，他在黨內深受黨員肯定，卻被黨員呼籲不要選黨主席，他才驚覺自己被操作棄保效應。

羅智強說，這一場選戰他是君子之爭，不口出惡言，炮口一致對準民進黨，從不針對黨員同志開火。但是他的對手對他沒有那麼客氣，每個都要操作棄保，甚至要他退選禮讓鄭麗文。他認為造謠的氛圍已在黨內蔓延。

羅智強指出，他強調自己沒有退選，甚至要提告，沒想到又被傳出他與郝龍斌結盟，這樣還要給他一條活路嗎?一下投靠鄭麗文，一下子又與郝龍斌結盟，搞得他好亂。他強調自己會參選到底，光明正大地拿下選戰。

羅智強說，大家都喜歡他，但都為了別人要放棄他，這實在不是公平的文化。他呼籲黨員們要支持他，為他討公道。

羅智強 鄭麗文 國民黨 黨主席

延伸閱讀

影／為羅智強站台暗諷鄭麗文？ 高金素梅：他一開始就是國民黨員

棄保禮讓鄭麗文結盟郝龍斌？ 羅智強駁謠言「給我條活路」

批鄭麗文挾高市羞辱國民黨 張亞中：當黨員都不合格

國民黨主席選舉倒數黃敏惠未表態 郝龍斌、鄭麗文組織動員搶嘉義選票

相關新聞

新生代提問「如何撕下年輕人討厭國民黨標籤？」 郝龍斌這樣說

國民黨主席候選人郝龍斌今天中午拜會議會國民黨團「吃便當交流」，有意參與2026年台南市議員的年輕參選人也出席犀利提問，「...

影／為羅智強站台暗諷鄭麗文？ 高金素梅：他一開始就是國民黨員

國民黨主席10月18日進行選舉投票，候選人羅智強今天下午在台中舉行黨員座談會，邀請立委高金素梅站台。高金素梅除了大讚羅智...

棄保禮讓鄭麗文結盟郝龍斌？ 羅智強駁謠言「給我條活路」

國民黨主席選舉投票最後倒數，飽受棄保流言困擾的國民黨主席候選人、立委羅智強今到台中與黨員座談，他表示，有人造謠「羅智強要...

郝龍斌喊團結拚佈局促藍白合 批賴清德「靠川普保台」本末倒置

國民黨主席候選人郝龍斌今表示，將出席國民黨升旗典禮，以展現黨內團結氣勢。他強調，若當選將立即啟動2026年提名佈局，推動...

郝龍斌新北造勢喊「五都未勝辭主席」 強調藍白合誓重返執政

中國國民黨主席候選人郝龍斌今出席新北市黨代表暨黨員見面會，與多位中常委及市議員同台造勢，強調「不只在新北要贏，在全國也要...

駁斥反惡罷沒出力謠言 郝龍斌：惡意中傷對黨沒幫助

國民黨主席選舉倒數10天，候選人郝龍斌遭質疑反惡罷期間沒有出力，郝龍斌今駁斥謠言，強調凡走過必留下痕跡，質疑他對黨與同志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。