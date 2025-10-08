棄保禮讓鄭麗文結盟郝龍斌？ 羅智強駁謠言「給我條活路」

國民黨主席選舉投票最後倒數，飽受棄保流言困擾的國民黨主席候選人、立委羅智強今到台中與黨員座談，他表示，有人造謠「羅智強要退選禮讓鄭麗文」、又有人散布「羅智強與郝龍斌結盟」，羅直言「還要給我一條活路嗎？」他嚴正聲明參選到底，呼籲大家要幫他做三件事「破謠言、爭公道、逆轉勝」。

羅智強今到台中與國民黨員座談，他先唱了台灣光復紀念歌，他說，多少年爭取台灣光復節，今年終於放假了，不僅是放假，更是紀念當年國民黨如何辛苦打敗日本，告訴無恥賴皮的賴清德，沒有台灣光復，就沒有總統府，而是賴皮總督。「忠黨愛國不是口號而是行動，把台灣光復節爭取回來」。

羅智強接下來唱陸軍官校校歌，他說，內政部長、前民進黨立委劉世芳以凍結預算手段，要陸軍官校改校歌，他為了校歌挺身而出，最後保住了校歌。

羅智強表示，他現在處在選情逆風，前天有人造謠「羅智強要退選禮讓鄭麗文」，昨天又有人散布「羅智強與郝龍斌結盟」，「搞得我好亂呀」、「還要給我一條活路嗎？」他呼籲大家要幫他做三件事「破謠言、爭公道、逆轉勝。

羅智強嚴正聲明「我參選到底」，如果聽到有人說羅智強要退選，請大家幫忙駁斥破謠言，「如果覺得我做得好就支持我」，不要把八點檔狗血的愛情劇放在國民黨選舉裡，拜託大家幫我爭公道。

羅智強最後說，只要棄保出現，他的民調就下滑，不過他每次民調輸，選舉就贏，當年台北市議員初選，他的民調吊車尾，但最後是第一名選上台北市議員，民調輸了沒有什麼了不起，最後要逆轉勝。