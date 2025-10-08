郝龍斌喊團結拚佈局促藍白合 批賴清德「靠川普保台」本末倒置
國民黨主席候選人郝龍斌今表示，將出席國民黨升旗典禮，以展現黨內團結氣勢。他強調，若當選將立即啟動2026年提名佈局，推動藍白合作，對於總統賴清德稱「川普若能阻止習近平攻台可得諾貝爾和平獎」，郝則批評「本末倒置」。
郝龍斌表示，他將確定出席國民黨升旗典禮，並希望其他5位黨主席候選人也能一起參與，「雖然我們在競爭，但仍是團結的國民黨，大家一起表達對黨與國家的熱愛。」他說，團結是國民黨重新贏回人民信任的第一步。
他提到，近期走訪中南部再返北部，感受到黨員熱情，特別感謝蔣根煌議長與侯友宜市長的力挺，「他們都公開支持我，這讓我信心百倍，新北的選情穩、全國也更穩。」
面對黨員焦慮情緒，郝龍斌回應，他是「最適合」帶領國民黨的人選，因具行政歷練、熟悉兩岸事務，並有籌募財源與輔選能力，「我知道如何讓黨重新站起來，讓國民黨再次執政。」
他也回應民進黨啟動2026佈局的議題，強調若當選將「立即啟動黨內提名與在野合作」，並與台灣民眾黨協調，「要以最大誠意促成藍白合作，組成最強在野陣線。」
至於賴清德日前表示「川普若阻止習近平攻台可得諾貝爾和平獎」，郝龍斌嚴詞批評，「我寧願賴總統放棄台獨，去爭取兩岸和平的諾貝爾獎。」他強調，兩岸和平是總統的責任，「我們不能把國家安全寄託在別國領袖身上，這才是中華民國總統應有的格局。」
FB留言