郝龍斌新北造勢喊「五都未勝辭主席」 強調藍白合誓重返執政

中國國民黨主席候選人郝龍斌今出席新北市黨代表暨黨員見面會，與多位中常委及市議員同台造勢，強調「不只在新北要贏，在全國也要贏」，喊出2026地方選舉與2028總統大選「雙勝」目標，並公開承諾「若拿不下五都，我辭職負責」。

郝龍斌表示，自己雖起步較晚、選情艱困，但感謝黨內同志力挺，特別點名新北市議會議長蔣根煌是最早支持者，「不只在新北幫我佈局，也在全省幫我拉票。」他並透露，中秋節時與新北市長侯友宜見面，侯鼓勵他「你的勝選不是為了你、為了我，而是為了國民黨、為了國家」，讓他深受感動，「我不能辜負大家的期望，我一定要贏。」

郝龍斌指出，國民黨連續3次總統選舉失利，是全黨的共同痛，他參選是為了「讓國民黨重新團結起來，贏回人民的信任」。他提出競選主軸「顧北、穩中、搶南」，認為北部必須大勝，中部由台中市長盧秀燕穩住局勢，北中均勝利才能進一步在南部贏得總統大選。

面對外界關注的藍白合，郝龍斌說，「黨主席的兩個核心是促進團結、促進在野合作。」他強調，自己與民眾黨主要負責人之間有充分互信，未來將以最大誠意推動合作，「找出最強候選人、組成最強戰略，讓在野陣營席次極大化。」

郝龍斌也批評民進黨執政「天怒人怨」，點名高雄美濃大峽谷案、台鹽掏空案及台南風災應變失當等問題，呼籲黨員團結，「幫助我勝選黨主席，幫助我拿下五都，幫助我一起下架民進黨、下架賴清德。」