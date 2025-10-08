快訊

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

放棄北士科了？ 經濟部證實：輝達請求盤點符合土地

郝龍斌新北造勢喊「五都未勝辭主席」 強調藍白合誓重返執政

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
中國國民黨主席候選人郝龍斌今出席新北市黨代表暨黨員見面會，現場百餘位支持者力挺，氣氛熱烈。記者張策／攝影
中國國民黨主席候選人郝龍斌今出席新北市黨代表暨黨員見面會，現場百餘位支持者力挺，氣氛熱烈。記者張策／攝影

中國國民黨主席候選人郝龍斌今出席新北市黨代表暨黨員見面會，與多位中常委及市議員同台造勢，強調「不只在新北要贏，在全國也要贏」，喊出2026地方選舉與2028總統大選「雙勝」目標，並公開承諾「若拿不下五都，我辭職負責」。

郝龍斌表示，自己雖起步較晚、選情艱困，但感謝黨內同志力挺，特別點名新北市議會議長蔣根煌是最早支持者，「不只在新北幫我佈局，也在全省幫我拉票。」他並透露，中秋節時與新北市長侯友宜見面，侯鼓勵他「你的勝選不是為了你、為了我，而是為了國民黨、為了國家」，讓他深受感動，「我不能辜負大家的期望，我一定要贏。」

郝龍斌指出，國民黨連續3次總統選舉失利，是全黨的共同痛，他參選是為了「讓國民黨重新團結起來，贏回人民的信任」。他提出競選主軸「顧北、穩中、搶南」，認為北部必須大勝，中部由台中市長盧秀燕穩住局勢，北中均勝利才能進一步在南部贏得總統大選。

面對外界關注的藍白合，郝龍斌說，「黨主席的兩個核心是促進團結、促進在野合作。」他強調，自己與民眾黨主要負責人之間有充分互信，未來將以最大誠意推動合作，「找出最強候選人、組成最強戰略，讓在野陣營席次極大化。」

郝龍斌也批評民進黨執政「天怒人怨」，點名高雄美濃大峽谷案、台鹽掏空案及台南風災應變失當等問題，呼籲黨員團結，「幫助我勝選黨主席，幫助我拿下五都，幫助我一起下架民進黨、下架賴清德。」

現場除郝龍斌外，出席人士包括國民黨中常委、市議員林金結、市議員林國春、黃心華、王威元、陳儀君、劉美芳、黃桂蘭，以及中常委陳汪全與新北市議會議長蔣根煌，展現新北藍營地方系統對郝的支持。

中國國民黨主席候選人郝龍斌今出席新北市黨代表暨黨員見面會，現場百餘位支持者力挺，氣氛熱烈。記者張策／攝影
中國國民黨主席候選人郝龍斌今出席新北市黨代表暨黨員見面會，現場百餘位支持者力挺，氣氛熱烈。記者張策／攝影
中國國民黨主席候選人郝龍斌今出席新北市黨代表暨黨員見面會，喊出2026地方選舉與2028總統大選「雙勝」目標，並公開承諾「若拿不下五都，我辭職負責」。記者張策／攝影
中國國民黨主席候選人郝龍斌今出席新北市黨代表暨黨員見面會，喊出2026地方選舉與2028總統大選「雙勝」目標，並公開承諾「若拿不下五都，我辭職負責」。記者張策／攝影
中國國民黨主席候選人郝龍斌今出席新北市黨代表暨黨員見面會，現場百餘位支持者力挺，氣氛熱烈。記者張策／攝影
中國國民黨主席候選人郝龍斌今出席新北市黨代表暨黨員見面會，現場百餘位支持者力挺，氣氛熱烈。記者張策／攝影
中國國民黨主席候選人郝龍斌（左六）今出席新北市黨代表暨黨員見面會，與多位中常委及市議員同台造勢。記者張策／攝影
中國國民黨主席候選人郝龍斌（左六）今出席新北市黨代表暨黨員見面會，與多位中常委及市議員同台造勢。記者張策／攝影

郝龍斌 國民黨 黨主席

延伸閱讀

新生代提問「如何撕下年輕人討厭國民黨標籤？」 郝龍斌這樣說

駁斥反惡罷沒出力謠言 郝龍斌：惡意中傷對黨沒幫助

張善政挺郝龍斌任黨魁 近張人士：重要首長不能置身事外

張榮味、林水樹力挺 郝龍斌嘉義東石造勢爭取黨員支持

相關新聞

新生代提問「如何撕下年輕人討厭國民黨標籤？」 郝龍斌這樣說

國民黨主席候選人郝龍斌今天中午拜會議會國民黨團「吃便當交流」，有意參與2026年台南市議員的年輕參選人也出席犀利提問，「...

影／為羅智強站台暗諷鄭麗文？ 高金素梅：他一開始就是國民黨員

國民黨主席10月18日進行選舉投票，候選人羅智強今天下午在台中舉行黨員座談會，邀請立委高金素梅站台。高金素梅除了大讚羅智...

棄保禮讓鄭麗文結盟郝龍斌？ 羅智強駁謠言「給我條活路」

國民黨主席選舉投票最後倒數，飽受棄保流言困擾的國民黨主席候選人、立委羅智強今到台中與黨員座談，他表示，有人造謠「羅智強要...

郝龍斌喊團結拚佈局促藍白合 批賴清德「靠川普保台」本末倒置

國民黨主席候選人郝龍斌今表示，將出席國民黨升旗典禮，以展現黨內團結氣勢。他強調，若當選將立即啟動2026年提名佈局，推動...

郝龍斌新北造勢喊「五都未勝辭主席」 強調藍白合誓重返執政

中國國民黨主席候選人郝龍斌今出席新北市黨代表暨黨員見面會，與多位中常委及市議員同台造勢，強調「不只在新北要贏，在全國也要...

駁斥反惡罷沒出力謠言 郝龍斌：惡意中傷對黨沒幫助

國民黨主席選舉倒數10天，候選人郝龍斌遭質疑反惡罷期間沒有出力，郝龍斌今駁斥謠言，強調凡走過必留下痕跡，質疑他對黨與同志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。